Relais 4 x 10 km en ski de fond: les Canadiens terminent neuvièmes

Agence QMI 18-02-2018 | 07h05

L'équipe canadienne masculine a terminé neuvième au relais 4 x 10 km en ski de fond, dimanche, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

La Norvège a raflé une nouvelle médaille d'or en terminant la course en 1 heure 33 minutes et 4 secondes. L'équipe olympique russe a terminé deuxième, en 1 heure 33 minutes et 14 secondes, suivie par les Français, avec un temps d'une heure 33 minutes et 41 secondes.

Les fondeurs canadiens Len Valjas, Graeme Killick, Russel Kennedy et Knute Johnsgaard ont pour leur part terminé le parcours en 1 h 36 minutes et 45 secondes. Le Québécois Alex Harvey, qui devait faire partie du quatuor canadien, avait déclaré forfait samedi afin de conserver ses forces en vue de l'épreuve de sprint avec Len Valjas, mercredi, et du 50 km en style classique, samedi prochain.