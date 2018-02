Kim Lamarre rate sa qualification en slopestyle

Lamarre devait obtenir un des 12 meilleurs pointages, mais elle a terminé au 22e rang parmi 23 athlètes. La native de Lac-Beauport a chuté lors de ses deux descentes, enregistrant des notes de 22,80 et 23,60.

Yuki Tsubota est la seule canadienne à avoir obtenu son billet pour la finale, grâce à une deuxième descente qui lui a valu le neuvième rang et une note de 78,20.

Au nombre des déceptions, il y a la septième place du fondeur québécois Alex Harvey au 15 kilomètres style libre. Pendant ce temps, l'Ottavienne Ivanie Blondin et sa compatriote Isabelle Weidermann se sont contentées respectivement des cinquième et sixième rangs au 5000 m de patinage de vitesse longue piste.

En skeleton, la compétition a mal commencé pour Elisabeth Vathje, Jane Channell et Mirela Rahneva. Néanmoins, Vathje est revenue en force en réalisant la meilleure descente durant la deuxième manche, de sorte qu'elle occupe le huitième rang à mi-chemin de l'événement. Channell et Rahneva sont dans l'ordre 11e et 13e, tandis que l'Allemande Jacqueline Loelling trône au sommet avec une faible priorité de 0,02 s sur l'Autrichienne Janine Flock.