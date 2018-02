Journée difficile pour le Canada 7e au 15 km style libre, Alex Harvey a manqué «d'étincelle» Patinage de vitesse longue piste: Ivanie Blondin inspirée par Ted-Jan Bloemen

Agence QMI 16-02-2018 | 12h44

Les Canadiens ont éprouvé des ennuis durant la septième journée officielle des Jeux olympiques de Pyeongchang, ne récoltant aucune médaille et obtenant quelques résultats décevants.

Ainsi, les représentants de l'unifolié comptent toujours 13 podiums à leur actif, ce qui comprend quatre médailles d'or. Pendant ce temps, la Norvège et l'Allemagne connaissent davantage de succès: les Scandinaves dominent avec 19 médailles, alors que la délégation germanique est au sommet du classement des Jeux en vertu de ses neuf titres olympiques.

Au nombre des déceptions, il y a la septième place du fondeur québécois Alex Harvey au 15 kilomètres style libre. Pendant ce temps, l'Ottavienne Ivanie Blondin et sa compatriote Isabelle Weidermann se sont contentées respectivement des cinquième et sixième rangs au 5000 m de patinage de vitesse longue piste.

En skeleton, la compétition a mal commencé pour Elisabeth Vathje, Jane Channell et Mirela Rahneva. Néanmoins, Vathje est revenue en force en réalisant la meilleure descente durant la deuxième manche, de sorte qu'elle occupe le huitième rang à mi-chemin de l'événement. Channell et Rahneva sont dans l'ordre 11e et 13e, tandis que l'Allemande Jacqueline Loelling trône au sommet avec une faible priorité de 0,02 s sur l'Autrichienne Janine Flock.

Ça va mal!

En curling féminin, le rendement de la formation nationale est pour le moins préoccupant. Rachel Homan et ses coéquipières n'ont gagné aucun de leurs trois premiers affrontements du tournoi et risquent de manquer leur qualification pour les demi-finales. Vendredi, elles ont encaissé un revers de 9-8 contre le Danemark, voyant leurs rivales inscrire deux points au dernier bout.

Les choses vont mieux pour leurs homologues masculins. Effectivement, le quatuor de Kevin Koe a savouré un quatrième triomphe en autant de sorties en défaisant la Corée du Sud 7-6. Maintenant, le défi des représentants canadiens s'annonce plus difficile, car ils croiseront le fer avec les Suédois, également invaincus, lors de leur prochain duel.

Par ailleurs, le Canadien Mackenzie Boyd-Clowes s'est taillé une place pour la compétition principale du saut à skis sur grand tremplin. Il a fini 25e pendant les qualifications.