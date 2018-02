Le Canada peut célébrer Ted-Jan Bloemen gagne la médaille d'or en patinage de vitesse sur longue piste Luge: le Canada obtient la médaille d'argent au relais par équipes

Agence QMI 15-02-2018 | 13h13

La sixième journée officielle des Jeux olympiques de Pyeongchang a été favorable aux athlètes canadiens, jeudi, ceux-ci ajoutant deux médailles à leur total.

L'unifolié compte ainsi 13 podiums à la suite du triomphe du patineur de vitesse longue piste Ted-Jan Bloemen au 10 000 mètres et de la deuxième place de l'équipe du relais en luge comprenant Alex Gough, Sam Edney, Tristan Walker et Justin Snith. Il n'a donc rien à envier aux autres nations, car sa récolte de médailles est la troisième plus imposante, derrière celles des Norvégiens (17) et des Allemands (15).

Outre ces succès, la formation nationale de hockey masculin a bien amorcé son tournoi avec un gain de 5-1 contre la Suisse. Cependant, les choses vont moins bien en curling féminin, puisque l'équipe de la skip Rachel Homan a échappé ses deux premières rencontres de la compétition. Un revers de 7-6 aux mains de la Suède compliquera sa tâche de se qualifier pour les demi-finales.

À l'épreuve des sauts en ski acrobatique, la Québécoise Catrine Lavallée a apprécié sa première expérience aux Jeux, même si elle s'est arrêtée en qualification. La jeune femme de 23 ans a conclu cette étape au 19e échelon, son meilleur saut lui ayant valu 73,08 points.

Difficile en biathlon

En biathlon, le Canada est demeuré loin derrière les meilleurs. Chez les hommes, Scott Gow a été le plus rapide au 20 kilomètres avec un chrono de 50 min 06,30 s bon pour le 14e rang. Le Norvégien Johannes Thingnes Boe l'a emporté en 48:03,80, devant le Slovène Jakov Fak (48:09,30) et l'Autrichien Dominik Landertinger (48:18,00).

Du côté féminin, Rosanna Crawford a réalisé la meilleure performance canadienne au 15 km. Elle a fini 26e avec un retard de 3:48,70 sur la gagnante, la Suédoise Hanna Oeberg. La Slovaque Anastasia Kuzmina et l'Allemande Laura Dahlmeier ont complété le podium.

En ski de fond féminin, la Québécoise Cendrine Browne a conclu en 43e place au 10 km libre. Ragnhild Haga, de la Norvège, a gagné l'épreuve. La Suédoise Charlotte Kalla et la Norvégienne Marit Bjoergen ont suivi. Emily Nishikawa a terminé 32e pour obtenir le meilleur résultat canadien.

Finalement, en bob à deux, Christopher Spring et Neville Wright ont bien fait lors de leurs deux descentes d'entraînement avec, dans l'ordre, les deuxième et troisième temps les plus rapides. Les manches finales se tiendront dimanche et lundi.