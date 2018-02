Un pas dans la bonne direction au curling masculin

Agence QMI 14-02-2018 | 22h36

Le Canada n'a peut-être pas ajouté de médaille à sa récolte, mercredi (heure du Québec) aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Pour l'heure, le Canada compte toujours 10 médailles, soit trois en or, quatre en argent et deux en bronze.

Plusieurs compétitions qui se déroulaient en soirée mercredi n'étaient toujours pas terminées au moment d'écrire ces lignes, comme celle de patinage artistique en couple, où Megan Duhamel et Eric Radford étaient troisièmes après le programme court.

La formation de curling masculin du skip Kevin Koe, qui avait battu l'Italie 5-3 à son premier match, a ainsi vaincu la Grande-Bretagne par le pointage de 6-4, mercredi matin. Koe et ses coéquipiers Marc Kennedy, Brent Laing et Ben Hebert affronteront maintenant, dans l'ordre, la Norvège, la Corée du Sud, la Suède, la Suisse, les États-Unis, le Japon et le Danemark pour compléter le tournoi à la ronde. Les quatre meilleures équipes passeront en demi-finale.

Tout près du podium

En luge masculine double, les Canadiens Justin Snith et Tristan Walker ont frôlé le podium, comme ce fut le cas aux Jeux de Sotchi, il y a quatre ans. Cette fois, ils ont terminé au cinquième rang. En 2014, Walker et Snith avaient raté la médaille de bronze par cinq centièmes de seconde.

Au patinage de vitesse longue piste, les Canadiennes Kaylin Irvine et Heather McLean ont pris les 23e et 25e places respectivement à l'épreuve du 1000 mètres. La Néerlandaise Jorien ter Mors a procuré l'or aux Pays-Bas, qui dominent la discipline depuis le début des Jeux de Pyeongchang.

Les résultats de soirée

C'était l'entrée en scène de l'équipe féminine de curling, mercredi soir (heure du Québec). La formation de la capitaine Rachel Homan s'est inclinée 8-6 contre les Sud-Coréennes.

En ski alpin, la descente masculine n'était toujours pas terminée au moment d'aller sous presse, mais le Canadien Manuel Osborne-Paradis était assuré de ne pas se retrouver sur le podium, lui qui était 14e sur 21 skieurs.