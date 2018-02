Olympiques: l'aventure de Maxim Lapierre

Agence QMI 14-02-2018 | 06h44

L'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey qui évolue maintenant en Suisse avec l'équipe de Lugano, le Québécois Maxim Lapierre, amorcera son tournoi olympique sous peu avec la formation canadienne de hockey masculin.

Et aux dires de l'ex-porte-couleurs des Canadiens de Montréal, tout va très vite.

«Ç'a été une grande surprise (d'être sélectionné) et bien évidemment, j'étais très content, a souligné Lapierre dans une entrevue accordé au journaliste de TVA Sports, Paul Rivard. C'est arrivé vite pour moi. J'ai reçu l'appel très tard pour me prouver à la Coupe Spengler. C'était la veille du tournoi à 23 h 30. J'ai remplacé quelqu'un. Et après ça, depuis le 26 décembre, ç'a tourné très rapidement pour moi.

«On a joué un match hors-concours contre la Suède il y a deux jours et nous sommes allés à Riga aussi pour jouer contre le Bélarus et la Lettonie. Avec trois matchs comme ça, tu as le temps de t'habituer à tes coéquipiers.»

Le Canada amorcera son tournoi à la ronde, jeudi, alors qu'il affrontera la Suisse.

«Il y a beaucoup de bonnes équipes qui participent au tournoi. Dès demain (jeudi) contre les Suisses, j'ai la chance de jouer contre (ces joueurs) dans ma ligue. Ce sont des joueurs rapides avec beaucoup de talent. Il faudra être prêts dès le début».