Patinage de vitesse: Jorien ter Mors écrase la compétition au 1000 mètres

TVA Sports 14-02-2018 | 06h34

La Néerlandaise Jorien ter Mors a procuré une cinquième médaille d'or aux Pays-Bas, en dominant l'épreuve du 1000 mètres en patinage de vitesse longue piste, mercredi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Ter Mors a complété sa course en 1:13,56 minute, un nouveau record olympique.

Les Japonaises Nao Kodaira (1:13,82) et Miho Takagi (1:13,98) ont, respectivement, terminé deuxième et troisième.

Les Canadiennes Kaylin Irvine (1:16,90) et Heather McLean (1:17,25) ont pris les 23e et 25e échelons. La Néerlandaise Ireen Wust (1:15,32), championne au 1500 mètres et qui tentait d'obtenir une 11e médaille olympique, a pris le neuvième rang.