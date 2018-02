Jeux olympiques : Meagan Duhamel et Eric Radford en bonne position

Les Canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford ont pris le troisième rang au terme du programme court de l'épreuve de patinage artistique en couple, mardi (heure du Québec), dans le cadre des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Julianne Séguin et Charlie Bilodeau (67,52) ainsi que Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro (65,68) seront également du programme long après avoir décroché les 12e et 13e échelons du classement provisoire.