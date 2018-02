Le Canada atteint la dizaine

Agence QMI 13-02-2018 | 12h32

La quatrième journée officielle des Jeux olympiques de Pyeongchang a été aussi faste que la précédente pour le Canada, qui a porté à 10 son total de médailles, mardi.

Après les trois podiums de la veille, les représentants de l'unifolié en ont ajouté autant le lendemain, grâce à la médaille d'or du duo Kaitlyn Lawes et John Morris en curling mixte ainsi qu'à celles de bronze de la patineuse de vitesse courte piste Kim Boutin et de la lugeuse Alex Gough.

Cette dernière a d'ailleurs permis à son pays d'obtenir une première récompense olympique à vie. Seules les Allemandes Natalie Geisenberger et Dajana Eitberger ont fait mieux qu'elles. Pour sa part, Kimberley McRae a bien failli procurer une autre médaille au Canada, mais elle s'est contentée du cinquième rang.

Pour leur part, Lawes et Morris n'ont nullement été inquiétés par les Suisses Jenny Perret et Martin Rios, qu'ils ont défait 10-3 en finale. Après avoir perdu leur premier duel du tournoi, les champions ont gagné tous leurs affrontements. Preuve de leur supériorité, ils ont dominé l'adversaire 64-24.

Parmi les autres bons moments canadiens, il faut souligner la victoire de 4-1 de l'équipe de hockey féminin contre la Finlande. La capitaine Marie-Philip Poulin et ses coéquipières peuvent se préparer pour un duel avec les Américaines, jeudi (mercredi, heure du Québec).

De beaux efforts

Ailleurs, le patineur de vitesse longue piste Denny Morrison n'a pas réédité sa troisième place de 2014 au 1500 mètres. Il a fini 13e, loin derrière les Néerlandais Kjled Nuis et Patrick Roest. Le Sud-Coréen Min Seok Kim a complété le podium. Deux autres Canadiens, Vincent De Haître et Benjamin Donnelly, ont terminé respectivement 21e et 31e.

En surf des neiges, Derek Livingston n'a pu se qualifier pour les manches finales de l'épreuve de demi-lune. Sa meilleure note fut de 71,25, ce qui lui a valu le 17e rang des qualifications. Seuls les 12 meilleurs ont continué leur route pour l'étape ultime qui aura lieu mercredi (mardi soir, heure du Québec).