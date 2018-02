Disqualifiée, Saint-Gelais ne comprend pas...

André Cyr 13-02-2018 | 07h37

GANGNEUNG, Corée du Sud | À ses premiers Jeux olympiques à Vancouver en 2010, Marianne Saint-Gelais avait soulevé les passions des Canadiens en remportant la médaille d'argent du 500 mètres, le jour même de son anniversaire de naissance.

À LIRE AUSSI: Le bronze pour Kim Boutin au 500 m en patinage de vitesse courte piste

La patineuse de vitesse de Saint-Félicien ne rapportera pas un aussi beau cadeau de PyeongChang, qui est son dernier parcours olympique.

Saint-Gelais a été disqualifiée dès la première ronde éliminatoire présentée au Palais des glaces de Gangneung, mardi matin, quand on a jugé qu'elle avait empêché une adversaire de la dépasser au départ.

Une décision qui a évidemment fait mal à Marianne, qui l'a trouvée incompréhensible.

«Je n'ai jamais vu ça», a-t-elle confié à sa sortie de la patinoire.

«Oui, c'est un résultat cruel, d'autant plus que je n'ai pas vraiment de réponse à donner sur ce qui s'est passé.

«L'arbitre a dit que j'ai fait tomber une patineuse, mais j'étais carrément devant elle lorsqu'elle a chuté.

«Sur une course de 500 mètres, c'est normal d'être agressive sur le départ et de vouloir prendre sa place.

«Ce n'est pas la première fois que ça brasse un petit peu et qu'un patineur chute, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un se faire disqualifier de cette façon.»

Le départ important

Si on lui avait permis de reprendre la course, Saint-Gelais raconte qu'elle aurait agi de la même façon.

«Si on avait à recommencer la course, je ne changerais rien à ma façon d'agir.

«Sur une courte distance, le départ est bien trop important. Je ne pouvais pas me dire : bon je vais rester en troisième place et tenter un dépassement plus tard.

«Mais que voulez-vous. C'est la vie. Le résultat ne changera pas. Je me sens bien mentalement et physiquement, alors on tourne la page et on passe à autre chose...»

Cet autre chose, ce sont les autres courses à laquelle Marianne doit prendre part, soit le 1000 mètres, le 1500 mètres, de même que le 3000 mètres relais, une épreuve dans laquelle elle avait aidé les Canadiennes à mettre la main sur les médailles d'argent aux Jeux de Vancouver et de Sotchi.

Une belle carrière

Marianne Saint-Gelais aura connu beaucoup de succès en carrière sur cette courte distance de 500 mètres.

Outre sa médaille remportée à Vancouver, elle avait pris la septième place à Sotchi.

En Championnats du monde, elle est montée trois fois sur le podium (le bronze en 2010, l'argent en 2016 et en 2017).

FAIT SAILLANT

On aura une dernière chance de voir Saint-Gelais à l'oeuvre sur la distance de 500 mètres aux Championnats mondiaux qui auront lieu à Montréal au mois de mars.