Hosking a fait vivre de beaux moments à bien du monde. - Elizabeth Hosking se souviendra toujours du 12 février 2018

André Cyr 12-02-2018 | 07h49

BOKWANG, Corée du Sud | À elle d'abord. À son entraîneur Brian Smith. À sa famille qui s'est déplacée jusqu'en Corée pour assister à sa performance. Et à des centaines de milliers de téléspectateurs aussi, qui à travers le monde l'ont vue, à 16 ans - la plus jeune athlète des Jeux de PyeongChang -, batailler contre la plus coriace piste de demi-lune au monde, celle des Jeux olympiques.

On est pas mal sûr que la belle jeune Québécoise va se souvenir longtemps de ce 12 février 2018. C'est ce jour-là qu'elle est devenue Olympienne.

Elizabeth ne s'est pas qualifiée pour la finale du demi-lune, terminant 19e à la ronde des qualifications, alors que seules les 12 premières au classement ont obtenu leur place pour la finale présentée au parc à neige Phoenix de Bokwang.

Elle a chuté lors de sa première descente, puis très bien fait dans la seconde, mais son score ne fut pas suffisant pour lui permettre de passer à la ronde des médailles.

Un peu nerveuse

Elizabeth n'a pas caché être un brin nerveuse avant d'envahir la piste, mais qui ne l'aurait pas été?

«C'est la première fois que ça m'arrive d'être aussi nerveuse pendant une course, a-t-elle confié après sa prestation. Mais déjà dans la deuxième descente, ça allait mieux.

«Habituellement, en Coupe du monde, je suis nerveuse avant la compétition mais ça se règle dès que je prends le départ.

«Mais ici, hey! C'est les Olympiques. Il n'y a rien de plus gros que les Olympiques. C'est malade...»

«Avant les Jeux, tout le monde me disait que ma vie allait changer, que je ne serais plus seulement une planchiste, mais aussi une Olympienne. Ils avaient raison. Je suis une Olympienne!»

Devant son monde

Les Jeux terminés pour elle, Elizabeth va maintenant pouvoir «mettre de la glace sur ses foufounes» comme elle nous a si bien fait rigoler, mais aussi passer un peu de temps avec sa famille.

Cela a commencé par une visite à la piste de demi-lune pour assister à la finale, question d'encourager celles qui deviendront au fil des prochaines années, ses camarades de travail.

«Je suis contente que ma famille ait pu assister à ma performance. Je ne l'ai pas vue beaucoup cette semaine parce que j'étais dans mes préparatifs pour ma course. Mais on s'est parlé à tous les jours et j'ai pu sentir tout leur amour.»

En vraie adolescente qu'elle est, Elizabeth a sauté sur son téléphone à la sortie de la piste, question de jeter un coup d'oeil à ce qui se tramait sur les réseaux sociaux.

«J'ai reçu un tas de messages. Tout le monde est tellement content pour moi.»

Elizabeth, c'est toute la planète Québec que tu as fait vibrer...