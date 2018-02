Épreuve de bosses en ski acrobatique: Mikaël Kingsbury sans forcer

Mathieu Boulay 08-02-2018 | 23h38

BOAKWAN, Corée du Sud | Comme il l'a fait depuis le début de la saison, Mikaël Kingsbury a donné le ton à la compétition masculine des bosses lors de la première journée des Jeux de PyeongChang.

Le skieur de bosses a terminé au premier rang des qualifications avec une note de 86,07. Sa descente fut sans bavure et on sent que le meilleur est à venir lors de la ronde éliminatoire.

«Je suis content d'avoir brisé la glace, a affirmé Mikaël Kingsbury quelques minutes après sa sortie de piste. En partant deuxième, je suis content d'avoir parti les Jeux forts de même.

«Je trouve que j'ai fait mon boulot pour ma première descente et je suis satisfait de ce que j'ai fait. Ce n'est pas aujourd'hui que j'allais remporter une médaille. Je passe simplement à la prochaine ronde.»

Le Russe Aleksandr Smyshliaev (83,93) et le Kazakh Dmitriy Reikherd (81,23) ont terminé derrière Kingsbury. Encore une fois, Kingsbury n'a pas été inquiété après avoir réalisé sa prestation et il passera directement à la première finale.

Chez les autres Québécois, on a eu droit à une belle surprise avec la 10e place de Philippe Marquis (77,77). Par le fait même, il a été en mesure d'obtenir son billet pour la finale. Un miracle pour celui qui a subi une déchirure ligamentaire au genou au début du mois de janvier en Utah.

Quant à Marc-Antoine Gagnon, il a raté la ronde éliminatoire de peu en terminant au 11e rang avec un pointage de 76,32. Cependant, tout n'est pas terminé pour lui. Il aura une chance d'obtenir son billet pour la première des trois rondes éliminatoires. Le Québécois devra finir dans le top 10 des 20 rivaux pour rejoindre Kingsbury et Marquis.

Trois en quatre pour les filles

Quelques minutes plus tôt, les skieuses canadiennes ont démarré leur compétition du bon pied.

Andi Naude (2e - 79,60), Justine Dufour-Lapointe (4e - 77,66) et Audrey Robichaud (10e, 72,48) ont terminé par les dix premières lors de la ronde préliminaire pour accéder directement à la première étape éliminatoire.

Naude et Dufour-Lapointe ont livré la marchandise avec des descentes sans trop d'erreurs. Quant à Robichaud, elle a enregistré une victoire morale.

Finalement, Chloé Dufour-Lapointe a fini 13e avec un score de 69,53 et elle devra passer par une deuxième qualification si elle souhaite participer à la ronde éliminatoire.

C'est la Française Perrine Lafont qui a dominé cette étape avec un pointage de 79,72. L'Américaine Morgan Schild a pris le troisième rang (77,74).