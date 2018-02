Le Canada sera bien représenté à Pyeongchang

Agence QMI 02-02-2018 | 17h39

Le Canada comptera sur sa plus imposante délégation de l'histoire aux Jeux olympiques d'hiver, en février, à Pyeongchang, où 225 athlètes et 87 entraîneurs porteront les couleurs de l'unifolié.

L'équipe olympique canadienne comptera 103 femmes et 122 hommes. Au total, 50 athlètes proviennent du Québec. C'est l'Ontario qui sera la province la mieux représentée au sein de la délégation avec 68 athlètes.

Âgée de 51 ans, la joueuse de curling Cheryl Bernard sera la doyenne de l'équipe. Il s'agit d'ailleurs de l'athlète canadienne la plus âgée à participer à des Jeux olympiques d'hiver, tant du côté des femmes que des hommes. Pour sa part, le bobeur Lascelles Brown sera, à 43 ans, l'ainé des athlètes masculins canadiens.

De leur côté, les planchistes québécois Eliot Grondin et Elizabeth Hosking, tous deux âgés de 16 ans, seront les deux plus jeunes de la délégation.

Certaines familles seront particulièrement bien représentées à Pyeongchang. Il y a aura bien entendu Chloé et Justine Dufour-Lapointe en ski acrobatique, ainsi que Charles et François Hamelin en patinage de vitesse courte piste. Candace et Jack Crawford (ski alpin), Marielle et Broderick Thompson (ski alpin), de même que Scott et Christian Gow (biathlon) vivront également les Jeux en famille.

Par ailleurs, quatre enfants d'olympiens concourront en Corée du Sud. Parmi eux, il y aura le patineur de vitesse Laurent Dubreuil (fils de Robert Dubreuil et d'Ariane Loignon) et le fondeur Alex Harvey (fils de Pierre Harvey). Le skieur Erik Read (fils de Ken Read) et la joueuse de hockey Brianne Tutt (fille de Brian Tutt) marcheront également dans les traces de leurs parents.

Le planchiste québécois Jasey-Jay Anderson en sera à sa sixième expérience olympique. Il s'agit du plus grand nombre de participations à des Jeux d'hiver pour un athlète canadien.

Trois membres de la délégation ont déjà participé à des Jeux d'été, soit les bobeurs Bryan Barnett, Phylicia George et Seyi Smith qui ont tous pris part à des épreuves olympiques d'athlétisme.

Parmi les 225 athlètes canadiens, 116 en seront à leur première expérience olympique tandis que 46 sont déjà des médaillés.