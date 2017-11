Le Rouge et Or en finale du championnat canadien de rugby

Richard Boutin 04-11-2017 | 21h21

Pour la première fois de son histoire, le Rouge et Or de l'Université Laval prendra part à la finale du championnat canadien de rugby.

Le Rouge et Or a obtenu son billet pour la rencontre ultime en vertu d'un gain de 23-0 face aux X Women de St.Francis Xavier, hier, en demi-finale du championnat disputé à Lethbridge dans des conditions hivernales. Championnes en titre et favorites du tournoi, les représentantes de l'Atlantique n'ont jamais été dans le coup.

«On croyait en nos chances, mais on ne pensait pas l'emporter par un pointage aussi convaincant, a raconté l'entraîneur-chef Kevin Rouet qui en est à sa première saison à la barre du Rouge et Or. Nous avons disputé notre meilleur match complet de la saison. C'est un bel accomplissement d'être assuré d'au moins la médaille d'argent, mais on ne peut pas s'arrêter là. On a fêté dix minutes après notre victoire, mais les filles ont encore faim et on doit continuer jusqu'au bout.»

Comment expliquer cette victoire à sens unique face aux favorites? «Les filles ont été impressionnantes défensivement, a expliqué Rouet. C'est une équipe ultra physique avec des filles hors norme. On devait plaquer bas et être agressives, ce que nous avons réussi. Malgré les conditions encore difficiles, nous avons bien bougé le ballon. On a respecté le plan de match de A à Z.»

En finale cet après-midi à 17 h, le Rouge et Or retrouvera les Gee Gees d'Ottawa dans une reprise de la finale du RSEQ où les porte-couleurs de la capitale fédérale s'étaient imposées par la marque de 25-7. Les Gee Gees ont défait les Dinos de Calgary au pointage de 32-15 en prolongation pour atteindre la finale.

«On est content de retrouver Ottawa, a mentionné Rouet. Ça montre que le RSEQ présente un bon championnat et on veut prendre notre revanche. On les connaît par coeur et elles sont touchables. On les avait battu en début de saison dans une rencontre que nous avions finalement perdu par forfait, mais on avait gagné sur le terrain.»

Le Rouge et Or a signé sa meilleure performance en 2011 avec une médaille de bronze. «Je suis content pour les filles de 5e année qui n'étaient pas retournées au national depuis 2013, a précisé Rouet. On parle toujours des filles de la génération 2011, mais celles de cette année font leur place.»

Rosalie Lepage-Tremblay a été choisie joueuse par excellence du match.