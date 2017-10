Doublé du Rouge et Or en cross country

Richard Boutin 28-10-2017 | 21h20

Le Rouge et Or de l'Université Laval a remporté les bannières masculine et féminine cet après-midi à l'occasion du championnat provincial de cross country disputé à Montréal.

Pour les hommes, il s'agissait d'une 7e bannière consécutive alors que les femmes ont signé un troisième titre en quatre ans après avoir échappé celui de l'an dernier. McGill a terminé au deuxième rang tant chez les hommes que les femmes.

Au niveau individuel, Yves Sikubwabo et Aurélie Dubé-Lavoie sont montés sur la plus haute marche du podium pour ainsi mettre la main sur le titre d'athlète par excellence du RSEQ. Quatre en quatre depuis le début de la saison, Sikubwabo a franchi les 10 km en 31 min 02 s pour devancer François Jarry, des Redmen de McGill, par 17 secondes, et son coéquipier Dany Racine.

Chez les femmes, Dubé-Lavoie a franchi les 8 km en 28 min 28 s pour devancer sa coéquipière Anne-Marie-Comeau par 20 secondes et Meggie Dargis, de McGill, par une minute.

Sikubwabo, Racine, Nicolas Morin (4e) et Jean-Simon Desgagnés (5e) ont été sélectionnés sur l'équipe d'étoiles alors que Dubé-Lavoie, Comeau, Valérie Bélanger (4e) et Jessy Lacourse (5e) ont fait de même chez les femmes. Desgagnés et Comeau ont été choisis recrue par excellence.

Le championnat canadien se déroulera le 12 novembre à Victoria. Le Rouge et Or tentera de défendre son titre national chez les hommes.