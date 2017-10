Girard, St-Gelais, Boutin, Maltais et Hamelin sur le podium

Agence QMI 07-10-2017 | 17h34

(Sportcom) - Le Canada s'est illustré samedi à la deuxième Coupe du monde de l'ISU à Dordrecht, aux Pays-Bas. Les patineurs de vitesse sur courte piste Samuel Girard (or 500 m), Marianne St-Gelais (or 500 m), Kim Boutin (argent 500 m), Valérie Maltais (argent 1500 m) et Charles Hamelin (bronze 1500 m) ont tous remporté une médaille.

«Ça démontre bien ce qu'est le patinage de vitesse au Canada actuellement. La jeunesse prend de l'expérience et est capable de gagner des médailles. C'était des courses incroyables! C'est notre meilleure journée pour le pays depuis le début de la saison et demain nous en aurons une autre bonne. Les jeunes et les vétérans ont su montrer de quoi ils étaient faits», a dit Charles Hamelin.

Doublé canadien au 500 m

Marianne St-Gelais, de Saint-Félicien, est montée sur la plus haute marche du podium au 500 m devant sa compatriote Kim Boutin, de Sherbrooke. L'Italienne Martina Valcepina s'est emparée du bronze.

«Je suis très contente, c'était une très belle course! s'est exclamée St-Gelais. Je me sentais bien depuis le début de la compétition. Les jambes et les "feelings" étaient là et je me sentais en confiance pour cette finale.»

Il s'agit de la troisième médaille d'argent dans les épreuves individuelles pour Boutin depuis le début de la saison, elle qui avait fini deuxième au 1000 m et au 1500 m à Budapest.

Samuel Girard en tête

De son côté, Samuel Girard, de Ferland-et-Boilleau, n'est pas passé inaperçu en franchissant la ligne d'arrivée du 500 m en premier. Il a été plus rapide que le Néerlandais Sjinkie Knegt et le Sud-Coréen Hwang Dae-heon.

«C'est ma première médaille de la saison et je suis super content de renouer avec le podium individuel. Chaque distance a son cachet, mais le 500 m, c'est le sprint, c'est tellement vite! J'ai changé de stratégie par rapport à la première fin de semaine et ç'a porté ses fruits. Ça augure bien pour dimanche!»

Valérie Maltais face aux Sud-Coréennes

La Corée du Sud a vu deux de ses représentantes monter sur le podium au 1500 m. Choi Min-jeong, détentrice de trois médailles d'or le week-end dernier sur 500 m, 1000 m et 1500 m, a été la plus rapide alors que sa compatriote Shim Suk-hee a fini troisième. La Saguenéenne Valérie Maltais s'est immiscée entre les deux.

Également en action dans cette finale, Boutin et Macdonald ont respectivement conclu aux cinquième et sixième rangs.

Charles Hamelin monte sur le podium

Toujours au 1500 m, mais du côté masculin, Charles Hamelin a récolté le bronze pour la première fois cette saison. Il a été devancé par le Sud-Coréen Hwang Dae-heon (or) et le Hongrois Shaolin Sandor Liu (argent). Samuel Girard, sixième, a reçu une pénalité dans cette finale après être entré en collision avec le Néerlandais Sjinkie Knegt.

«Ç'a été assez rock and roll! Il y a eu beaucoup de dépassements et d'accrochages. J'ai essayé de tirer mon épingle du jeu le mieux possible», a expliqué Hamelin.