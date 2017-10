La place Nadia Comaneci inaugurée à Montréal

Agence QMI 04-10-2017 | 13h59

La «place Nadia Comaneci» a été inaugurée, mercredi aux abords du Stade olympique, en compagnie de la célèbre gymnaste roumaine, reconnue comme la reine des Jeux de 1976.

L'espace commémoratif, qui portait jusque-là le nom de place des Vainqueurs, est situé entre le Biodôme, le Centre sportif et la Tour de Montréal. L'endroit rend hommage aux athlètes ayant participé aux Jeux de Montréal. Cette place, qui avait vu le jour en 1986, a subi une cure de rajeunissement majeure au coût de 1,4 million $ avant d'être rebaptisé au nom de Nadia Comaneci.

«C'est une immense fierté pour moi et aussi pour toute la communauté gymnique internationale, car la gymnastique sera à jamais liée au Stade olympique et à la ville de Montréal, a commenté la Roumaine, qui se trouve à Montréal en marge des Mondiaux de gymastique artistique. Je remercie le Parc olympique de nous faire un tel honneur.»

La place Nadia Comaneci arbore son nom, une image de sa silhouette athlétique, sa note parfaite et un texte explicatif en français, mais également en anglais et en roumain.

«Mme Comaneci, ou plus simplement Nadia, incarne les Jeux olympiques de Montréal, a pour sa part déclaré le président-directeur général du Parc olympique, Michel Labrecque. Sa vie d'athlète et sa vie personnelle sont exceptionnelles. Elle fut et demeure une source d'inspiration, comme en témoignent son engagement et son implication inlassable à promouvoir la gymnastique. Lors des Jeux de la XXIe Olympiade, nous avons, d'une certaine façon, adopté cette jeune fille svelte et gracieuse. Nous souhaitons que ce lieu symbolique témoigne de l'affection que toute la population lui voue.»