Les Golden Knights réagissent à la fusillade de Las Vegas

Agence QMI 02-10-2017 | 18h13

Les Golden Knights de Vegas ont publié un communiqué en réaction à la fusillade qui a eu lieu dans leur ville, dimanche soir, et qui a fait au moins 58 morts et 515 blessés.

«Nos pensées, prières et condoléances vont aux victimes, à leur famille et à tous ceux affectés par les tragiques incidents qui ont eu lieu sur la Strip de Las Vegas, a déclaré l'équipe d'expansion de la Ligue nationale de hockey (LNH). Nous sommes reconnaissants envers nos braves premiers répondants, les représentants de la loi et le personnel médical, et envers le courage qu'ils ont démontré dans des circonstances inimaginables.»

«La Fondation des Golden Knights de Vegas fera un don considérable destiné aux efforts de secours», ont-ils ajouté, statuant que tous leurs joueurs et tout le personnel de la formation sont sains et saufs. D'ailleurs, les joueurs soutiendront les efforts de soutien aux répondants et aux victimes. Les Knights ont cependant annulé leur «Fan Fest» prévu pour mardi.

La tuerie de Las Vegas, qui a eu lieu au festival de musique country Route 91 Harvest, est la plus meurtrière perpétrée par un seul tireur dans l'histoire des États-Unis.

Stephen Craig Paddock, 64 ans, a fait feu sur la foule à partir d'une chambre du 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay avant de s'enlever la vie.