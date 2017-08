Classement de «Forbes»: le Galaxy en tête, l'Impact au 15e rang

Agence QMI 16-08-2017 | 14h50

Le Galaxy de Los Angeles est l'équipe de la Major League Soccer (MLS) ayant la valeur financière la plus importante, alors que l'Impact de Montréal occupe le 15e rang de ce classement diffusé par le magazine «Forbes», mercredi.

La formation californienne est ainsi en hausse de 19 % comparativement à l'année passée et sa valeur est de 315 millions $. La saison dernière, elle a généré des revenus de 63 millions $, empochant annuellement 5,5 millions $ en droits de télédiffusion.

Ses plus proches poursuivants sont les Sounders de Seattle (295 millions $) et le Toronto FC (280 millions $), les deux finalistes de la Coupe MLS 2016. Le New York City FC (275 millions $) et l'Orlando City SC (272 millions $) complètent le top 5.

Pour ce qui est du Bleu-Blanc-Noir, sa valeur est de 175 millions $, ses revenus étant estimés à 25 millions $. L'autre formation canadienne du circuit Garber, les Whitecaps de Vancouver (150 millions $), occupe la 18e place. Le Crew de Columbus (130 millions $) ferme la marche au 20e rang. Les deux clubs d'expansion de la MLS, situés à Atlanta et au Minnesota, n'ont pas été considérés pour ce classement.

Valeur financière des équipes de la MLS selon «Forbes»

1 - Galaxy de Los Angeles, 315 millions $

2 - Sounders de Seattle : 295 millions $

3 - Toronto FC : 280 millions $

4 - New York City FC : 275 millions $

5 - Orlando City SC : 272 millions $

6 - Timbers de Portland : 268 millions $

7 - Sporting de Kansas City : 260 millions $

8 - Red Bulls de New York : 245 millions $

9 - Fire de Chicago : 240 millions $

10 - Earthquakes de San Jose : 235 millions $

11 - D.C. United : 230 millions $

12 - Revolution de la Nouvelle-Angleterre : 225 millions $

13 - Dynamo de Houston : 218 millions $

14 - FC Dallas : 185 millions $

15 - Impact de Montréal : 175 millions $

16 - Union de Philadelphie : 170 millions $

17 - Real Salt Lake : 155 millions $

18 - Whitecaps de Vancouver : 150 millions $

19 - Rapids du Colorado : 135 millions $

20 - Crew de Columbus : 130 millions $