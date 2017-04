Starling Marte pris en défaut pour dopage

Agence QMI 18-04-2017 | 15h39

Le voltigeur des Pirates de Pittsburgh Starling Marte a écopé d'une suspension de 80 matchs pour dopage, mardi.

L'athlète de 28 ans a été pris en défaut pour avoir consommé du nandrolone, un stéroïde anabolisant favorisant la croissance musculaire et augmentant, sur le plan psychique, la confiance en soi.

Marte sera par ailleurs inadmissible à une présence en séries éliminatoires, selon la chaîne MLB Network.

«En ces moments difficiles, j'aimerais m'excuser auprès de ma famille, des Pirates, des autres joueurs de l'équipe, des partisans et du monde du baseball. La négligence et le manque de connaissance m'ont amené à commettre une erreur ayant un coût élevé : celui de demeurer éloigné du sport que j'aime tant», a mentionné l'athlète fautif dans un communiqué.

«Nous sommes déçus que Starling ait placé ses coéquipiers, l'organisation et lui-même dans cette situation, a ajouté le club de la Pennsylvanie sur le site MLB.com. Nous continuerons de batailler pour le titre de section avec les joueurs en place et nous envisageons son retour après la pause du match des étoiles.»

Le Dominicain a totalisé deux circuits et sept points produits cette saison, tout en affichant une moyenne au bâton de ,241. L'an passé, il a été invité à la classique des étoiles, lui qui a frappé pour ,311 au cours du calendrier régulier.

Depuis le début de sa carrière dans le baseball majeur, il a cogné 60 longues balles et fait compter 242 points, présentant une moyenne de ,288. En 2014, le double récipiendaire du Gant doré dans la Ligue nationale avait accepté une prolongation de contrat de six ans et de 31 millions $.