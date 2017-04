5 à 7 nouvelles sportives: Deux médailles pour Abel à Kazan

02-04-2017 | 15h59



Jennifer Abel est montée deux fois sur le podium, dimanche, à la troisième étape des Séries mondiales de plongeon, à Kazan, en Russie. La Québécoise a mis la main sur le bronze au 3 m individuel et sur l'argent au 3 m synchro mixte avec François Imbeau-Dulac.

À l'épreuve individuelle, la Chine a réussi une fois de plus un doublé avec Shi Tingmao (381,90 points) et Wang Han (363,85 points). Abel a quant à elle amassé 347,15 points pour s'emparer du bronze.

En finale du 3 m synchro mixte, la Lavalloise et le Terrebonnien (320,76 points) se sont glissés tout juste derrière les Chinois Wang Han et Li Zheng (322,50 points). Les Britanniques Grace Reid et Thomas Daley (299,82 points) ont complété le trio de tête.

(...)

Les Bruins de Boston ont signé une importante victoire de 3-2 sur les Blackhawks de Chicago, en Illinois. Il s'agissait de leur cinquième gain consécutif.

La formation du Massachusetts a ainsi grimpé au deuxième rang de la section Atlantique avec 92 points. Elle est maintenant à sept points du premier échelon, détenu par le Canadien de Montréal.

La troupe de Bruce Cassidy possède un point d'avance sur les Sénateurs d'Ottawa et les Maple Leafs de Toronto. Les deux équipes de l'Ontario ont cependant deux rencontres de plus à disputer d'ici la fin du calendrier régulier.

(...)

Bonne nouvelle pour Michal Neuvirth et les Flyers de Philadelphie : le gardien a obtenu son congé de l'hôpital, dimanche, après s'être effondré sur la glace la veille.

Neuvirth a dû quitter le match contre les Devils du New Jersey sur une civière.

Il est resté immobile alors que le personnel médical s'est rué sur lui. Il est finalement revenu à lui-même et a quitté la patinoire pour l'hôpital.

(...)

La joueuse de tennis canadienne Bianca Vanessa Andreescu a remporté son troisième titre professionnel au Challenger de Santa Margherita Di Pula, en Italie.

L'athlète de 16 ans a vaincu l'Américaine Bernarda Pera en trois manches de 6-7(8), 6-2 et 7-6(8). Andreescu a d'ailleurs comblé un déficit de 5-2 au dernier set.

La représentante de l'unifolié a ainsi obtenu son deuxième trophée de la saison, après avoir triomphé au Challenger de Rancho Santa Fe en février. Elle avait alors défait Kayla Day, des États-Unis, lors du match ultime.

Andreescu cogne désormais à la porte du top 200 du classement de la WTA après avoir remporté 15 de ses 17 rencontres depuis le début de l'année.

(...)

Même s'il s'est de nouveau entraîné en matinée, l'attaquant du Lightning de Tampa Bay Steven Stamkos n'affrontera pas les Stars de Dallas, dimanche.

Il ne restera ensuite plus que quatre matchs au Lightning d'ici la fin du calendrier, dimanche prochain.

Stamkos est inactif depuis le 15 novembre en raison d'une blessure au genou droit. Sa convalescence était alors estimée à quatre mois minimum.