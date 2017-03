5 à 7 nouvelles sportives: un podium historique

Agence QMI 31-03-2017 | 16h41

Kaetlyn Osmond et Gabrielle Daleman sont devenues, vendredi, à Helsinki, les premières patineuses artistiques canadiennes à partager le podium en championnats du monde.

À l'issue du programme libre de l'épreuve individuelle chez les femmes, Osmond a décroché la médaille d'argent tandis que Daleman a mis la main sur la médaille de bronze.

La Russe Evgenia Medvedeva a eu le dessus sur toutes ses rivales grâce à une récolte de 233,41 points, alors qu'Osmond et Daleman ont suivi avec des notes combinées de 218,13 et de 213,52.

Le Canada n'avait pas obtenu de médaille dans le volet féminin des Mondiaux depuis 2009 où Joannie Rochette s'était classée deuxième.

(...)

Le milieu de terrain de l'Impact de Montréal Ballou Jean-Yves Tabla, qui a eu 18 ans vendredi, pourrait être de la formation partante pour la première fois de sa carrière face au Fire de Chicago samedi.

La formation montréalaise sera privée des services d'Ignacio Piatti et de Laurent Ciman, pour ce duel. En défensive, le vétéran Hassoun Camara prendra la place de Ciman.

Patrice Bernier et Ambroise Oyongo seront disponibles, mais on ne sait pas encore s'ils obtiendront le départ.

(...)

La Montréalaise Meaghan Benfeito et l'Albertaine Caeli McKay ont mis la main sur leur première médaille en duo sur le circuit des Séries mondiales de plongeon. À l'épreuve du 10 m synchronisé, les Canadiennes ont fini deuxièmes, à Kazan, en Russie.

Les Chinoises Ren Qian et Si Yajie ont dominé la compétition avec un total de 328,20 points. Les représentantes du pays ont quant à elle connu une journée en dents de scie et ont terminé avec 291,06 points. La médaille de bronze est revenue aux Russes Iuliia Timoshinina et Valeriia Belova (284,76).

(...)

L'ancienne vedette des Expos de Montréal, Tim Raines, a obtenu les clés de la ville et signé le Livre d'or dans une célébration organisée par le maire Denis Coderre.

Celui-ci en a profité pour rappeler que le monde du baseball a les yeux rivés sur la métropole pour un potentiel retour d'une équipe professionnelle. Pour sa part, Raines a exprimé le désir de travailler à nouveau pour les Expos.

«Je me sens à la maison ici. C'est certain que j'aimerais travailler avec les Expos s'ils reviennent», a-t-il dit.

(...)

L'attaquant québécois Maxim Lapierre devrait poursuivre sa carrière avec le HC Lugano, au sein de la Ligue nationale A de Suisse.

L'ancien joueur du Canadien de Montréal serait sur le point de confirmer la demande du club qui utiliserait l'année d'option du vétéran de 32 ans.

Après avoir été libéré de son essai professionnel avec les Rangers de New York, Lapierre avait décroché un poste en Suisse.

En 28 matchs durant la saison régulière 2016-2017, Lapierre a amassé 16 points, dont huit buts. Il a ajouté un filet et trois mentions d'aide en cinq parties éliminatoires.