5 à 7 nouvelles sportives: Dossier parfait pour le Canada

Agence QMI 23-03-2017 | 15h57



Menée par la skip Rachel Homan, la formation canadienne a conclu la ronde préliminaire du Championnat mondial de curling féminin disputé à Pékin avec une fiche parfaite de 11-0, à la suite de deux autres victoires obtenues, jeudi, contre l'Italie et le Danemark.

Le Canada affrontera donc la Russie, qui a terminé au deuxième rang (8-3), lors de son prochain match. Le vainqueur de ce duel obtiendra un accès direct en finale.

Lors de leur affrontement du tournoi à la ronde, les Canadiennes l'ont difficilement emporté au compte de 10-9 contre la Russie à la suite d'un bout supplémentaire.

Le président des États-Unis Donald Trump accueillera les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, champions en titre du Super Bowl, à la Maison-Blanche le 19 avril.

Il s'agira de la première visite d'une équipe sportive professionnelle à la Maison-Blanche depuis l'élection de Trump.

Quelques joueurs, dont Martellus Bennett, ont déjà annoncé qu'ils n'allaient pas participer à l'événement, en raison de divergences d'opinions avec la nouvelle administration présidentielle.

Nathan Beaulieu sera une fois de plus laisser de côté, jeudi soir, alors que le Canadien de Montréal affrontera les Hurricanes de la Caroline au Centre Bell.

Brandon Davidson remplacera Beaulieu. Alexeï Emelin et Jeff Petry seront également de l'alignement.

Beaulieu regardera ainsi un deuxième match de la passerelle de presse depuis le début de la saison. Le numéro 28 avait subi le même sort le 14 mars dernier lors de la visite des Blackhawks de Chicago au Centre Bell.

Prenant part à la traditionnelle conférence de presse de la Fédération internationale de l'automobile le jeune Québécois Lance Stroll, 18 ans, a rappelé qu'il avait «encore beaucoup à apprendre» en marge de ses débuts en Formule 1.

«Je pense que la préparation s'est bien déroulée jusqu'ici, a-t-il indiqué aux journalistes, tel que cité sur le site officiel de la F1. Nous avons eu des bons tests à Barcelone.

J'aimerais simplement avoir une année solide. Évidemment, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je ne crois pas que de me fixer une position comme objectif pour la saison serait la bonne approche. On va y aller course par course.»

Stroll fera officiellement ses débuts au Grand Prix d'Australie. Une première séance d'essais libres était prévue, jeudi soir, de 21h à 22h30 (heure du Québec).

La compagnie Eye of the Tiger Management (EOTTM) a mis sur pied une nouvelle série de galas intimes intitulée «l'Antre du Tigre», dont le premier rendez-vous aura lieu le 6 avril.

Seulement une centaine de partisans pourront assister au gala sur place, afin de permettre une proximité avec les boxeurs.

Pour ce nouveau concept, les amateurs pourront également visionner le gala en ligne au www.punchinggrace.com.

Le boxeur québécois Clovis Drolet effectuera notamment ses débuts professionnels, le 6 avril. Il s'agira d'un premier événement d'une série de six en 12 mois pour «l'Antre du Tigre». La carte complète et l'emplacement du gala seront annoncés sous peu.