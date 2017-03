5 à 7 nouvelles sportives: Alexei Emelin laissé de côté

Agence QMI 18-03-2017 | 16h20

Le défenseur du Canadien de Montréal Alexei Emelin sautera son tour samedi lors du premier de deux matchs en deux soirs contre les Sénateurs d'Ottawa.

L'entraîneur-chef Claude Julien a confirmé le changement après l'entraînement matinal optionnel de l'équipe samedi.

Après avoir affiché un différentiel de -3 contre les Blackhawks de Chicago mardi, Emelin sera laissé de côté pour la deuxième fois en deux semaines, lui qui avait regardé le match du 7 mars contre les Canucks de Vancouver depuis la passerelle.

(...)

Après sa victoire en sprint la veille, Alex Harvey a terminé quatrième lors de l'épreuve de 15 kilomètres départ de masse des Finales de la Coupe du monde de ski de fond, à Québec.

Harvey a conclu à seulement 1,2 seconde du vainqueur du jour, le jeune Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo. Niklas Dyrhaug, de la Norvège, et Alexander Bessmertnykh, de la Russie, l'ont aussi devancé.

Le résultat de l'épreuve de samedi est par ailleurs intéressant pour Harvey dans le cadre de la lutte au classement cumulatif de la saiso où il devrait terminer minimalement troisième.

(...)

Affichant des statistiques hallucinantes, la gardienne de but québécoise Ann-Renée Desbiens s'est vu remettre le trophée Patty-Kazmaier, étant ainsi élue joueuse par excellence dans les rangs universitaires aux États-Unis.

Portant les couleurs des Badgers de l'Université du Wisconsin, dans la NCAA, Desbiens a affiché un dossier de 29-1-4, ayant inscrit 17 blanchissages en 34 matchs, incluant les éliminatoires. Elle montre par ailleurs une moyenne de buts alloués de 0,67 et un taux d'efficacité de ,965.

Originaire de La Malbaie, la gardienne doit maintenant disputer, ce dimanche, la finale du Frozen Four contre les Golden Knights de Clarkson.

(...)

L'Impact de Montréal a soutiré un match nul de 1-1 au New York City FC, au Yankee Stadium.

Il s'agit d'un deuxième verdict nul consécutif pour la troupe de Mauro Biello. Samedi passé, les Sounders de Seattle avaient inscrit deux buts dans les derniers instants du match pour gâcher le match d'ouverture local, à Montréal.

Rodney Wallace a ouvert la marque, lors de la 44e minute de jeu. Evan Bush a effectué un arrêt important, mais le retour s'est retrouvé directement devant Wallace qui n'a pas raté sa chance.

Dominic Oduro a de son côté marqué le seul but des visiteurs. Le rapide attaquant a décoché un tir précis dans la partie supérieure du filet qui a déjoué Sean Johnson.



L'Impact a décoché 13 tirs, dont cinq ont été cadrés. De son côté, le New York City FC a dirigé quatre tirs sur le but adverse.