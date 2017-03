5 à 7 nouvelles sportives: le Québec éliminé au Brier

Agence QMI 10-03-2017 | 16h09

La formation québécoise masculine de curling a subi l'élimination au Brier, le championnat national disputé à St. John's, à la suite d'une défaite de 5-2 en neuf bouts aux mains du Manitoba dans son dernier match du tour préliminaire.

Malgré une bonne fiche de 7-4, l'équipe du skip Jean-Michel Ménard a dû plier bagage, car Équipe Canada a obtenu la dernière place donnant accès à la phase éliminatoire en disposant du Nouveau-Brunswick au compte de 7-6.

(...)

Le Québécois Olivier Rochon a conclu au sixième rang en sauts aux Championnats du monde de ski acrobatique qui ont lieu à Sierra Nevada, en Espagne.

L'Américain Jonathan Lillis (125,79 points) s'est imposé devant le Chinois Qi Guangpu (120,36 points) en super finale. L'Australien David Morris (114,93 points) a complété le podium. Rochon, de Gatineau, a pris le dernier rang de la ronde ultime, réservée aux six meilleurs sauteurs des finales. Les juges lui ont attribué 85,52 points pour son dernier saut.

Chez les femmes, la Québécoise Catrine Lavallée a terminé au septième rang. Le parcours de la Montréalaise a pris fin lors de la deuxième finale où elle a obtenu un score de 71,34. L'Américaine Ashley Caldwell (109,29 points) a mis la main sur le titre mondial. L'Australienne Danielle Scott (94,47 points) a fini deuxième, devant la Chinoise Xu Mengtao (91,65 points).

(...)

L'équipe japonaise a inscrit cinq points durant ses trois premiers tours au bâton pour défaire la Chine au compte de 7-1 lors d'un duel de la Classique mondiale de baseball disputé à Tokyo.

La formation nippone a remporté ses trois matchs du tour préliminaire pour terminer au sommet du groupe B.

Le receveur Seiji Kobayashi a claqué un circuit de deux points pour les vainqueurs, tout comme Sho Nakata. Kosuke Tanaka a cogné deux coups sûrs et croisé le marbre à autant de reprises. Shota Takeda (1-0) a concédé un point en trois manches.

(...)

Jennifer Abel est montée sur la deuxième marche du podium de l'épreuve synchronisée mixte au 3 mètres en compagnie de François Imbeau-Dulac lors de la deuxième étape des Séries mondiales de plongeon présentée à Guangzhou, en Chine.

Ce sont les Chinois Han Wang et Zheng Li qui ont été couronnés grâce à une récolte de 333,00 points. Abel et Imbeau-Dulac ont quant à eux affiché une note de 326,16 après leurs cinq passages. La médaille de bronze est revenue aux Australiens Maddison Keeney et Domonic Bedggood (324,66).

(...)

Le Canadien Vasek Pospisil a franchi le premier tour du tournoi d'Indian Wells, tard jeudi soir en Californie, en défaisant le Taïwanais Yen-Hsun Lu en trois manches de 6-7 (6), 6-4 et 6-3.

À son prochain match, le Britanno-Colombien affrontera le numéro un mondial, le Britannique Andy Murray.

De son côté, Eugenie Bouchard a subi l'élimination dès le tour premier tour. La Québécoise s'est inclinée en trois manches de 3-6, 6-2 et 6-2 face à l'Allemande Annika Beck.