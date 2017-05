E3 2017: «Super Mario Odyssey» sera le jeu star de Nintendo

RelaxNews 14-05-2017 | 07h00

Nintendo livrera trois jours de streaming en direct depuis l'Electronic Entertainment Expo (E3) à partir du 13 juin 2017.

«Super Mario Odyssey» se présente comme la tête de gondole de la présentation de Nintendo. Les visiteurs de l'E3 2017 pourront tester le jeu au stand du studio.

Après «Super Smash Bros. for Wii U» et «Super Mario Maker» les années précédentes, ce sont «Splatoon 2» et «Arms» qui feront l'objet de tournois lors de l'événement.

Comme les années précédentes, Nintendo proposera un livestream réalisé par son équipe Treehouse, le 13 juin.

Si tout se déroule comme en 2016 (l'édition avait pour jeu star «The Legend of Zelda: Breath of the Wild»), on peut s'attendre à de nombreux contenus développés autour du thème de «Super Mario Odyssey».

Le jeu d'action et d'aventure en 3D s'inscrit dans la lignée de «Super Mario Galaxy» sur Wii, de «Super Mario Sunshine» sur Gamecube et de «Super Mario 64» sur Nintendo 64.

Nintendo a lancé sa nouvelle console Switch, qui succède à la Wii U, en mars 2017. Hybride, elle est aussi bien une console de salon qu'un appareil portable. Les joueurs peuvent donc jouer sur un écran compact ou sur leur écran de télévision à la maison.

«The Legend of Zelda: Breath of the Wild» a connu un succès considérable et Nintendo n'avait pas manqué de signifier à ses adeptes que de nombreux autres titres dignes d'intérêt étaient en route, notamment le très coloré «Splatoon 2», l'original jeu de boxe «Arms» et bien évidemment la star de la fin d'année «Super Mario Odyssey».