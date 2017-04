Quels aliments consommer pour un boost énergétique?

10-04-2017 | 13h11

Vous vous sentez déprimé, démotivé, ou juste mou? Cela pourrait être directement lié à votre régime alimentaire. Alors que les snacks rapides et gras vous laissent sans énergie, il est important de savoir quels aliments peuvent vous aider à renforcer votre forme.

Nous avons dressé la liste des sept aliments que vous pouvez intégrer à votre régime alimentaire tout au long de la semaine. Et comme la clef pour perdre du poids pourrait être d'ajouter des collations fréquentes à votre alimentation, il n'existe pas de meilleur moment pour inclure ces sources alimentaires à votre routine quotidienne.

L'eau

Cela peut sembler évident mais de nombreuses personnes ne boivent pas suffisamment d'eau. Ainsi, elles se sentent fatiguées et manquent d'énergie. Buvez de l'eau au cours de la journée et si vous faites du sport, assurez-vous d'en boire encore plus pour remplacer l'eau que vous perdez en transpirant.

Les noix

Une poignée de noix ou du beurre d'arachides sur du pain vous aideront à booster votre énergie grâce à leur haut niveau en protéines et minéraux. Ajouter des noix au dîner peut notamment aider les personnes qui courent le soir.

Le poulet

Plein de protéines, le poulet est l'aliment à consommer pour les haltérophiles. La volaille est riche en niacine (vitamine B3), qui est essentielle pour convertir les protéines, la graisse et les glucides en énergie.

Les bananes

Extrêmement fortes en potassium, les bananes sont le snack idéal pour les personnes qui font du sport pendant longtemps, car elles permettent d'éviter les crampes grâce à leur teneur en potassium.

Les oeufs

Un autre super aliment riche en protéines, les oeufs sont un super choix de repas pour les personnes qui veulent se muscler.

La choucroute

Les choux fermentés aident le corps à conserver de l'énergie. Très utiles à consommer avant de courir de longues distances.

Le chocolat noir

Et enfin, une douceur sucrée! Le chocolat noir contient de la théobromine, ce qui vous dynamise sans vous faire manquer d'énergie après. Il a même été rapporté que le chocolat noir peut aider à faire de l'exercice pendant plus longtemps.