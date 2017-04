Comment éviter les kilos en trop?

07-04-2017 | 12h06

Vous vous demandez pourquoi vos efforts à la gym ne donnent rien? Faire de l'exercice cinq fois par semaine n'a pas vraiment d'intérêt si vous gâchez tout votre dur travail en vous alimentant mal et en consommant encore plus de calories.

Pour perdre du poids, la plupart d'entre nous doit manger moins et sagement. Alors si vous cherchez un nouveau mode de vie ou que vous avez simplement besoin d'inspiration pour votre prochain repas, voici quelques bons conseils pour éviter les kilos en trop d'une façon saine.

Faites le plein en fruits et légumes

Cela peut sembler évident mais la plupart d'entre nous ne consomme pas suffisamment de fruits et de légumes. Tout régime équilibré devrait inclure des aliments végétaux non riches en féculents comme le choux frisé, le brocoli et le chou-fleur en haut de la liste. Tout type de fruits rouges, les pommes ou les poires sont aussi de bons aliments car ils contiennent des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments. Ils sont aussi riches en fibres et en eau.

Mangez lentement

La plupart d'entre nous est coupable de déjeuner trop rapidement sur notre bureau ou sur le pouce. Des recherches ont découvert que manger trop rapidement affecte une hormone de l'intestin qui nous signale quand nous avons assez mangé, menant à trop manger. En prenant nos repas à un rythme plus lent, nous pouvons contrer cela et permettre à notre corps d'enregistrer entièrement la sensation de satiété. Une bonne méthode est de prendre quelques gorgées d'eau au cours du repas. Cela vous rappellera de ralentir le rythme.

Évitez les boissons énergisantes

Même s'il est tentant de consommer des boissons énergisantes à la salle de sport, ces produits sont souvent riches en glucides, ce qui signifie qu'ils contiennent aussi des calories. Alors à moins que vous ayez l'intention de courir une longue distance, il vaut mieux opter pour de l'eau.

Connaissez le menu

La préparation d'un repas est une bonne façon de suivre un régime. Mais qu'en est-il lorsque vous mangez dehors? Quand vous le pouvez, pensez à regarder les menus des restaurants sur internet ainsi que les informations nutritionnelles avant de choisir votre repas. Évitez également de consommer des calories supplémentaires en mangeant du pain et des aliments blancs comme le riz et les pommes de terre, et demandez que la sauce de la salade soit mise de côté.

Ne buvez pas vos calories

En moyenne, une canette de soda peut contenir jusqu'à 135 calories, ce qui s'ajoute à la prise normale de calories au cours de la journée. Remplacez ces boissons par de l'eau, du thé ou du café.

Videz vos placards

Aucun d'entre nous n'est à l'abri d'un petit creux, surtout tard dans la nuit après une journée chargée. Au lieu de vous autoriser des snacks sucrés, évitez toute tentation et nettoyez votre placard. Remplissez votre frigidaire de fruits et de légumes, ainsi que de noix et d'autres aliments peu caloriques.

Trouvez la bonne matière grasse

La matière grasse est souvent considérée mauvaise pour perdre du poids. Mais le corps humain a besoin de graisse pour fonctionner. Les chercheurs ont découvert que les femmes suivant un régime modéré en matière grasse perdaient en moyenne 5 kilos de plus que celles avec un régime faible en matière grasse. En prévoyant vos repas, essayez d'intégrer des matières grasses végétales, présentes par exemple dans l'avocat, l'huile d'olive, les noix, ainsi que le poisson.