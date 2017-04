Les jeunes ne consomment pas assez de fruits et légumes

05-04-2017 | 13h39

Consommer les cinq portions de fruits et légumes recommandées quotidiennement est un moyen vital pour alimenter son corps en vitamines, minéraux et fibres. Il a été démontré qu'un régime sain peut réduire les risques d'AVC, maladies cardiaques et même certains cancers, et manger des fruits et des légumes est la meilleure façon d'améliorer son régime alimentaire.

Toutefois, de nouvelles statistiques du Nation Diet and Nutrition Survey, recueillies par le World Cancer Research Fund (WCRF), ont démontré que seulement 8 % des enfants et adolescents âgés entre 11 et 18 ans remplissent cet objectif.

Au total, ce groupe d'âge atteint 2,8 portions de fruits et légumes par jour. Il a également été découvert que 20 % des adultes âgés en 19 et 64 ans consomment cinq fruits et légumes par jour. Ce nombre augmente faiblement à 36 % chez les plus de 65 ans.

En réponse à ces résultats surprenants, le World Cancer Research Fund a lancé un nouveau site de recettes en ligne qui montre comment intégrer des fruits et des légumes dans ses plats préférés, comme les pizzas, les crêpes et les fajitas.

«Ces chiffres sont sérieusement inquiétants, alors nous avons décidé de faire quelque chose pour encourager les personnes de tous les âges à consommer des repas sains et faits maison avec des fruits et des légumes, a déclaré Sarah Toule, responsable de l'information. Nous savons de notre recherche mondiale que suivre un régime sain et garder un poids sain sont deux étapes majeures pour réduire les risques de cancers. Plus ces habitudes saines sont développées tôt, plus elles sont faciles à maintenir à l'âge adulte. Real Recipes est un site où l'on peut faire confiance aux recettes pour être sains, et réduire le risque de cancers.»