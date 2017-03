Detox: une cure de printemps aux huiles essentielles

30-03-2017 | 13h16

Les huiles essentielles agissent comme des pépites beauté pour chouchouter la peau, la sublimer et purifier l'organisme en libérant les toxines. Cap sur cinq essences de choix pour activer la circulation sanguine, drainer le foie et raffermir les tissus.

En massages ou en bains, ces trésors ultra-concentrés de plantes passent facilement la barrière de la peau et gagnent la circulation sanguine rapidement, ce qui les rend très efficaces. Il suffit parfois d'une goutte ou deux sous la plante de pied pour en ressentir le goût dans la bouche.

On ne plaisante donc pas avec les quantités: une cuillère à café représente 5 ml, soit 100 gouttes. Pour effectuer un massage drainant, il faut impérativement diluer les huiles essentielles avec une huile végétale comme l'amande douce, de macadamia, de noisette ou encore de noyau d'abricot.

En règle générale, on peut aller jusqu'à 6 gouttes d'huiles essentielles mélangées à 5 ml d'huile végétale. Si l'on s'offre un bain, on versera cette quantité diluée directement dans une eau pas trop chaude.

Parmi les stars des cures détox et amincissantes, on trouve l'huile essentielle de genévrier qui possède des vertus diurétiques et purifiantes, et agit sur la rétention d'eau et la cellulite. On mélangera 90 gouttes d'huile essentielle dans 50 ml d'huile végétale de macadamia pour un massage ferme sur les zones concernées.

Autre incontournable de l'arsenal minceur, l'huile essentielle de géranium rosat (Égypte ou Bourbon), au parfum délicat, fait office d'anti-inflammatoire. Elle chasse de surcroit l'envie de sucre et réduit l'appétit, en favorisant l'assimilation des différents sucres et amidons.

Le citron

Champion de la détox, le citron révèle tout son potentiel sous forme d'huile essentielle pour des massages drainants. Cette essence stimule la circulation lymphatique et élimine les toxines accumulées dans le foie et la vésicule, tout renforçant le système immunitaire.

Moins connue, l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, aux notes boisées, est l'alliée d'une bonne circulation. Utilisée pour ses propriétés drainantes, circulatoires et décongestionnantes, elle s'applique en frictions, mélangée à une huile végétale toujours.

Autre tonifiant de la circulation sanguine, l'huile d'hélichryse italienne, typique du pourtour méditerranéen, raffermit les tissus et lutte contre les œdèmes, à l'instar de l'arnica, anti-inflammatoire.

A noter que les huiles essentielles sont contre-indiquées aux femmes enceintes, aux enfants de moins de sept ans et lors d'exposition au soleil.