Cessez de compter les calories grâce aux végétaux

29-03-2017 | 12h09

Des chercheurs du Royal New Zealand College of General Practice ont découvert qu'il est possible de perdre du poids en mangeant autant que souhaité, grâce aux bons aliments.

Pour arriver à cette conclusion, l'équipe de spécialistes a analysé 33 personnes au régime pendant une période de 12 semaines. Il était demandé à chacun des participants de ne pas compter les calories et de suivre un régime avec des aliments à base de plantes, sans aliments transformés.

En moyenne, le groupe arrivait à perdre ou à conserver une perte de 10 kilos au cours de l'année, trois mois après la fin du régime. Et pendant les 12 semaines, les participants perdaient en moyenne 12,1 kilos.

Ils rapportaient avoir plus confiance en eux, de meilleurs connaissances nutritionnelles et un cholestérol plus faible. Ils suivaient un régime riche en fruits, grains entiers, légumineuses, et soja non raffiné, et réduisaient au maximum la consommation de bonnes graisses, comme les noix et les avocats.

Les participaient recevaient aussi des cours de cuisine, un facteur considérable pour atteindre ces résultats, selon le Dr Nicholas Wright. «Les gens ont besoin de compétences concrètes qu'ils peuvent apprendre et refaire, surtout dans un environnement propice et confortable», a-t-il confié à stuff.co.nz.

Et au sujet des bonnes graisses, il a déclaré que les personnes en surpoids devaient plutôt les éviter. «Une fois que la personne a atteint le poids normal, elle peut réintroduire ces aliments sans trop de problèmes. Le problème survient quand les gens pensent qu'ils aident à perdre du poids, à cause de mauvaises recherches scientifiques», a-t-il conclu.