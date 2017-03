Non, le poisson ne rend pas les bébés plus intelligents

23-03-2017 | 11h02

Les suppléments à base d'huile de poisson contenant du DHA (l'acide gras docosahexaénoïque omega-3) sont depuis longtemps recommandés aux femmes enceintes pour le développement du cerveau de leur bébé.

Une nouvelle recherche, menée par le South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI) et l'institut Women's and Children's Health Research de l'université d'Adelaide (WCHRI) a étudié la consommation de suppléments à base d'huile de poisson chez les femmes enceintes, et ont suivi le développement de plus de 600 enfants jusqu'à l'âge de quatre ans.

Verdict, rien ne prouve que l'huile de poisson les rend plus intelligents.

«Malgré le manque de preuve, il existe des recommandations pour les femmes enceintes partout dans le monde, qui visent à augmenter leur consommation d'acide gras docosahexaénoïque omega-3 (DHA) pour améliorer le développement du cerveau de leur bébé. Notre recherche a été conduite pour comprendre si ces suppléments sont bénéfiques ou non», explique la meneuse de l'étude, le Pr. Maria Makrides.

Les femmes de l'étude ont reçu soit un supplément au DHA, soit un placebo. Les chercheurs ont déterminé que le développement cognitif, le langage, et les facultés motrices ne changeaient pas entre les différents enfants jusqu'à l'âge de 18 mois.

«Pour notre étude suivante, nous avons observé les résultats à l'âge de quatre ans, un âge ou tous les petits développements subtils ont émergé, a ajouté le Pr. Makrides. Nous avons trouvé que le développement cognitif, la capacité de produire des opérations mentales complexes, le langage, et les fonctions exécutives - comme la mémoire, le raisonnement et la résolution de problèmes - ne différaient pas de manière significative entre les deux groupes.»