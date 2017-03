Mangez vert à l'occasion de la Saint-Patrick

17-03-2017 | 13h55

Les poires

Assurez-vous de consommer des poires au cours de la journée parce qu'en plus d'être vertes, fruitées et délicieuses, le jus de poire a prouvé son efficacité pour réduire la gueule de bois en étant consommé avant de boire de l'alcool. Les poires sont aussi connues pour aider à garder la ligne. Selon une étude, les personnes suivant un régime alimentaire riche en poires ont 35 % de risques en moins d'être obèses.

L'avocat

L'un des aliments les plus populaires sur Instagram, l'humble avocat a été élevé du rang d'aliment de base pour la salade à celui de super aliment ces dernières années. Les avocats sont une très bonne source de bons gras. Ils sont pleins de caroténoïdes (pigments organiques) qui luttent contre le cancer, débordent d'acides gras mono-insaturés bons pour le coeur, et peuvent même contribuer à perdre du poids. Commencez votre journée avec un délicieux toast à l'avocat, ou ajoutez-en à votre salade.

Le kale (chou frisé)

C'est le légume adopté par les stars comme Jennifer Aniston, Julia Styles et Bette Midler, et les soins pour la peau à base de kale sont très efficaces. Mais si vous n'êtes pas vraiment prêts à vous en étaler sur le visage, ajoutez simplement le chou dans vos salades ou dans vos smoothies. Plein de vitamines K, A et C, de manganèse, de cuivre et de composés phytochimiques, le kale a prouvé son efficacité pour combattre certains types de cancers.

Le thé vert

Le thé vert a des propriétés anticancéreuses, améliore le fonctionnement du cerveau et augmente la perte de graisses. Alors, si vous n'en buvez pas déjà une tasse par jour, c'est le moment de vous y mettre! Ajoutez du citron ou du miel si vous trouvez ça trop acide.

La Guinness

Peut-être pas verte, mais très irlandaise. La Guinness est pleine de fer et une étude de l'université du Wisconsin a même découvert que boire de la Guinness peut aider à réduire les caillots de sang et les risques de crise cardiaque car elle contient des antioxidants qui renforcent le système immunitaire. Mais souvenez-vous, on ne boit jamais sans modération.