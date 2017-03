Le fromage, pas forcément l'ennemi du cholestérol

15-03-2017 | 10h49

Selon une étude publiée dans la revue Nutrition and Diabetes, les gros mangeurs de fromage n'auraient pas des taux de cholestérol plus élevés que ceux qui n'en consomment pas.

La consommation de fromage n'est pas liée à une masse grasse corporelle accrue ou un taux de cholestérol LDL (lipoprotéine de basse densité) - dit mauvais cholestérol - plus élevé, indique une étude menée par des chercheurs irlandais de l'université de Dublin.

En excès, le LDL favorise la formation de dépôts sur les parois des artères, entraînant une athérosclérose (un durcissement et rétrécissement des artères), qui est le principal facteur de risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) ou de crise cardiaque. L'Irlande recense 10 000 décès chaque année.

Après avoir étudié l'impact de la consommation (en moyenne 291 g par jour) de produits laitiers (lait, fromage, yaourt, crème et beurre) sur l'embonpoint et la santé de 1500 Irlandais âgés de 18 à 90 ans, les scientifiques ont même constaté des effets bénéfiques sur la santé.

Une consommation plus élevée de produits laitiers a été associée à un IMC (indice de masse corporelle) et un pourcentage de graisse corporelle inférieurs, un tour de taille plus petit et un tension artérielle plus basse.

Les gros mangeurs de fromage, quant à eux, ne présentaient pas de taux de mauvais cholestérol plus élevé que les non amateurs.

En examinant les régimes alimentaires des participants, l'étude montre que les personnes qui incluaient régulièrement des produits laitiers allégés en matière grasse dans leur prise alimentaire avaient tendance à consommer de plus grandes quantités de glucides.

Plus surprenant encore, ils affichaient des taux de LDL (lipoprotéine de basse densité) - dit mauvais cholestérol- plus élevés.

Les travaux montrent que les produits laitiers en général peuvent aider à maintenir son poids, particulièrement le lait et les yaourts et jouer un rôle dans le contrôle de la tension artérielle et le taux de glucose dans le sang.

Les graisses saturées contenues dans les produits laitiers, surtout dans le fromage, et leurs substances nutritives doivent être prise en compte dans un régime alimentaire globale, conclue l'étude. Il ne s'agit pas d'en faire un modèle diététique en soi, mais d'identifier avec quels autres produits alimentaires on peut les associer de manière favorable pour la santé.

Globalement, l'apport alimentaire d'antioxydants comme la vitamine E, la vitamine C, la β-carotène que l'on trouve dans les fruits et légumes et les omégas-3 peuvent limiter l'accumulation du mauvais cholestérol dans la paroi artérielle. En revanche, toutes les viandes, mêmes maigres (abats, poulet, etc.) sont sources de cholestérol, en particulier les abats.

Selon une récente étude canadienne, l'orge, tout comme l'avoine, réduirait de 7 % le risque de maladie cardiovasculaire liée au mauvais cholestérol. Ces deux céréales sont particulièrement riches en bêta-glucane, fibre soluble très visqueuse que l'on trouve sous forme de son, de farine, de grains concassés ou de flocons.

En médecine préventive, la Fédération française de cardiologie recommande de surveiller son taux de cholestérol à partir de 18 ans et tous les 5 ans.