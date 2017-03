Detox: démêler le vrai du faux

15-03-2017 | 10h32

La detox est un processus naturel

VRAI. En réalité, la detox est un processus naturel de purification du corps qui a lieu en permanence dans l'organisme. Quand tout se passe bien, les fameuses toxines sont détruites et excrétées par différents organes du corps, appelés émonctoires: la peau, les poumons, les reins, les intestins, le foie.

En fonction de son métabolisme, les toxines accumulées (alimentation, air, tabac, cosmétiques, médicaments, métaux lourds, stress) sont éliminées plus ou moins rapidement. Ainsi, on peut chercher à détoxifier son corps toute l'année, notamment avec des aliments riches en antioxydants comme les fruits et légumes frais, bio sans pesticides.

La detox est un régime

FAUX. Se mettre drastiquement au régime ou jeûner n'est pas une réponse adaptée à la détoxification. Le mot régime a été associé à tort au concept de detox alors que les deux démarches ne répondent pas au même besoin. La detox ne vise pas nécessairement à perdre du poids. Par contre, on veillera à éviter le sucre, la junk food et les cuissons au barbecue qui bloquent le travail des fameux émonctoires.

Les plantes peuvent aider en cure

VRAI. Certains compléments alimentaires ou tisanes à base de plantes peuvent être utilisés en cure pour optimiser les performances de la detox, en cas de surmenage, de stress ou de fatigue, par exemple.

L'artichaut, le chardon-marie, le romarin, le curcuma, le fenouil, le bouleau, le pissenlit, le radis noir, la reine-des-prés ou la fumeterre sont les plus efficaces. Certaines plantes comme la chlorelle, la spiruline et la laminaria japonica permettent de lutter contre les métaux lourds (mercure, aluminium, plomb).

Les cures de jus et les bouillons sont de bons alliés

FAUX. Malgré leur apport en fruits et en végétaux, les jus, soupes ou bouillons présentent deux inconvénients. Premièrement, ils apportent des quantités de sucre et de sel trop importantes et moins de fibres qu'un fruit entier frais ou des légumes mâchés. Deuxièmement, la consommation exclusivement liquide n'est pas souhaitable, au risque de s'affamer, l'organisme ayant besoin d'un minimum de protéines.

Les petites quantités de viande blanche ou de légumineuses sont recommandées pour booster la detox. Attention au combiné soupe-tisane-yaourt le soir qui favorise la rétention d'eau. Par contre, il est conseillé de boire beaucoup d'eau (1,5l par jour).

Les massages font éliminer

VRAI. Les massages de la zone abdominale qui abrite les trois émonctoires - foie, reins et intestins - sont efficaces pour libérer les toxines. Mais la palme revient au drainage lymphatique qui favorise la circulation sanguine et aider la lymphe à drainer les déchets qui ne le sont pas fait par le sang.