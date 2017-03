Évincer le gluten augmenterait le risque de diabète de type 2

10-03-2017 | 14h17

Face à la mode des produits sans gluten, la Fédération américaine de cardiologie publie ce jeudi une étude faisant le lien entre ce régime d'exclusion et un risque plus élevé de diabète de type 2, après avoir suivi 200 000 personnes pendant 30 ans.

Si l'on ne souffre ni de maladie coeliaque (1 % de la population en France et aux États-Unis) ni d'une véritable allergie au gluten, il n'y a pas de raison de s'en passer, car, pour l'heure, aucune étude scientifique n'a prouvé un réel bénéfice pour la santé.

Des chercheurs de l'université de Harvard ont étudié, via trois études rassemblant 200 000 personnes sur 30 ans, l'effet sur la santé de ce type de régime «sans» chez des personnes qui n'avaient pas de recommandations médicales leur interdisant le gluten.

Les résultats, publiés par la Fédération américaine de cardiologie, sont sans appel. Les personnes qui ont consommé régulièrement du gluten (en moyenne 5,8 à 7,1 grammes par jour) avaient un risque inférieur de développer un diabète de type 2. Pain, pizzas, pâtes, céréales bretzels ou encore muffins comptent parmi les ingrédients consommés les plus listés.

À l'inverse, les chercheurs ont constaté que ceux qui privilégiaient des produits sans gluten consommaient moins de fibres complètes, connues pour abaisser le risque de diabète.

Ces travaux viennent appuyer les avis de nutritionnistes qui alertent sur l'index glycémique très élevé des produits sans gluten transformés qui manquent par ailleurs de fibres et de nutriments (vitamines et minéraux) bons pour la santé et peuvent contenir des additifs toxiques. Sans parler du risque de prise de poids causé par l'effet "healthy" de ce type de produits.

Près de trois quart des Américains tenteraient d'évincer systématiquement le gluten de leur assiette, selon un sondage du Consumer Reports National Research Centre survey datant de 2014.

Ces travaux ont été présentés aux sessions scientifiques annuelles de la Fédération américaine de cardiologie à Portland aux États-Unis.