Les myrtilles améliorent les fonctions cérébrales chez les seniors

09-03-2017 | 13h38

Les étudiants de l'Université d'Exeter ont étudié la santé de personnes âgées de 66 à 77 ans qui buvaient du jus de myrtilles concentré tous les jours. Ils ont découvert qu'elles avaient de meilleurs fonctions cognitives, une meilleure circulation du sang, ainsi qu'une meilleure activation cérébrale pendant des tests cognitifs.

Des bénéfices ont également été observé en matière de mémoire.

Les myrtilles sont riches en flavonoïdes, qui sont chargés en antioxydants et de propriétés anti-inflammatoires.

À propos des découvertes, Dr Joanna Bowtell, à la tête du département Sport and Health Sciences à l'université d'Exeter, a souligné que même si les fonctions cognitives humaines déclinent souvent en vieillissant, le recherche s'appuie sur l'idée que la santé cérébrale est mieux préservée chez les personnes plus âgées ayant un mode de vie sain et un régime riche en aliments végétaux.

«Dans cette étude, nous avons démontré qu'avec seulement 12 semaines de consommation de 30 ml de jus de myrtilles concentré tous les jours, le sang du cerveau circule et l'activité cérébrale, ainsi que d'autres aspects de la mémoire, se trouvent améliorés dans ce groupe de personnes plus âgées», a-t-elle partagé.

Sur les 26 participants de l'expérience, 12 d'entre eux ont reçu du jus de myrtilles concentré - l'équivalent de 230 grammes de myrtilles - une fois par jour, tandis que 14 d'entre eux recevaient un placebo.

Avant et après la période de douze semaines, les participants ont passé une série de tests cognitifs tandis qu'un scanner IRM surveillait les fonctions cérébrales et que la circulation du sang dans le cerveau était mesurée. En comparaison au groupe placebo, l'activité cérébrale des personnes qui buvaient le jus de myrtilles concentré montrait des augmentations considérables dans les zones du cerveau liées aux tests.

La recherche excluait tout individu qui affirmait avoir consommé plus de cinq portions de fruits et légumes et par jour, et il était recommandé à tous les participants de suivre un régime alimentaire normal au long de l'expérience. L'intégralité de l'étude a été publiée dans le journal Applied Physiology, Nutrition and Metabolism.