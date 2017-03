10 aliments brûle graisse que vous avez (sûrement) dans votre cuisine

09-03-2017 | 10h56

Vous avez sûrement entendu parler des aliments brûle graisse mais savez-vous de quels aliments il s'agit et comment ils fonctionnent? Explications.

Les aliments thermogéniques sont ceux qui vont agir comme des brûle graisse. Pourquoi ces aliments agissent-ils de la sorte? C'est simple, pour digérer ces aliments, le corps doit brûler plus d'énergie pour les consommer et récupérer les nutriments qu'ils contiennent.

Il est évident que ces aliments seuls ne vous feront pas perdre de poids (ou peu), ils doivent faire partie d'une alimentation équilibré et d'une activité physique régulière.

Voici 8 aliments brûle graisse qui se trouvent sûrement dans vos placards ou votre frigo.

1. Le thé vert

La caféine contenue dans le thé vert et la catéchine stimulent le corps et permettent de consommer davantage de calories. Évidemment, il faut éviter d'y rajouter du sucre ou du lait..

2. Le piment

La capsaïcine est un composé qui se trouve dans les piments. Il stimule le corps et permet de brûler davantage d'énergie et augmente la température corporelle. Il faut savoir que dans nos corps, les cellules graisseuses blanches stockent l'énergie et les cellules adipeuses brunes sont thermogéniques, produisant de la chaleur en brûlant des graisses.

En 2015, une étude a suggéré que l'augmentation de la capsaïcine dans le régime alimentaire peut stimuler la thermogenèse et induire les cellules adipeuses blanches à se comporter comme des cellules graisseuses brunes thermogéniques qui nous font brûler plus de calories.

3. Le poivre noir

Dans le poivre noir, on trouve de la pipérine, un composé qui a un effet thermique et peut causer la décomposition de certaines cellules graisseuses.

4. La moutarde

La moutarde de la capsaïcine, un composé trouvé dans d'autres aliments épicés. Il est responsable d'augmenter la température corporelle lorsqu'ils sont consommés.

5. Le gingembre

Manger du gingembre, frais ou en poudre, dans votre nourriture peut accélérer le métabolisme (et donc augmenter l'énergie dépensée) en raison de la production accrue de chaleur. Les études suggèrent également que le gingembre peut réduire l'appétit et donc à ne pas craquer sur n'importe quel encas.

6. Les protéines

Manger un repas riche en protéines a un plus grand effet thermique que de manger beaucoup de glucides ou de lipides. Les protéines nécessiteront plus d'énergie pour être digérer.

Par exemple, si vous mangez une poitrine de poulet contenant 300 calories, environ 30 % seront brûlées pendant la digestion.

7. Les grains entiers

Certains aliments riches en glucides, comme le riz brun, l'avoine ou le quinoa sont riches en fibres alimentaires que l'intestin a dû mal à digérer. C'est pourquoi corps doit brûler davantage d'énergie et de calories pour les consommer.

8. L'ail

L'ail contient lui des composés qui peuvent améliorer la thermogenèse comme le gingembre.

9. La pomme

La pomme contient de la pectine qui permet d'absorber les graisses une fois dans l'estomac. La pomme est également le coupe-faim idéal pour ceux qui ont souvent des petits creux.

10. L'aubergine

Comme la pomme, l'aubergine contient de la pectine pour éliminer les graisses. Peu calorique, comme beaucoup d'autres légumes, on peut en manger sans compter. Ce n'est pas un hasard si les régimes recommandent souvent de manger des légumes pour perdre du poids.