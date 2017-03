Le bacon et les sodas responsables de 45 % de décès aux États-Unis

09-03-2017 | 09h59

Une étude menée par la National Heart, Lung, and Blood Institute (institut national du cœur, des poumons et du sang) ) vient de mettre à jour un lien inquiétant entre les maladies cardio-métaboliques mortelles et les mauvais choix nutritionnels.

Après avoir recueilli les données issues de sources diverses et notamment des études de la National Health and Nutrition Examination (surveillance nationale de la santé et de la nutrition) collectées entre 1999 et 2002 puis entre 2009 et 2012, les chercheurs ont découvert que 45 % des morts causées par des accidents cardiaques ou des diabètes étaient liées à une trop forte concentration de sodium que l'on retrouve notamment dans les sodas et les viandes transformées comme le bacon, les hot dogs et les burgers.

«Les américains ne consomment pas assez de nourriture aux effets bénéfiques sur la santé comme les fruits, les légumes, les noix et les graines ainsi que que les aliments comportant du gras polyinsaturés et de l'omega-3», indique le rapport publié dans le Journal de l'association médicale américaine.

D'après les chercheurs, il est plus que temps de renouveler les appels à un régime équilibré incluant plus de «bons» aliments comme les fruits, les légumes et des fruits de mer ou du poisson.

L'étude montre aussi que la proportion de morts associée au régime alimentaire peut varier selon les groupes de population. Ainsi, les taux de mortalité sont bien plus hauts chez les hommes que chez les femmes et bien plus importants dans les milieux les moins éduqués.