Les lève-tôt mangeraient plus équilibré que les lève-tard

03-03-2017 | 10h10

Dans une étude menée par le National Institue for Health and Welfare au Department of Public Health Solutions à Helsinki, en Finlande, les chercheurs ont comparé les personnes «du matin» aux personnes «du soir».

Ils ont découvert que les personnes du matin consommaient généralement de la nourriture plus variée et mangeaient plus tôt dans la journée que les personnes qui se lèvent tard. «Les lève-tôt pourraient avoir un avantage supplémentaire par rapport aux lève-tard en ce qui concerne la lutte contre l'obésité, comme ils choisissent instinctivement de manger de la nourriture plus saine plus tôt dans la journée», a déclaré Courtney Peterson, porte-parole de The Obesity Society (TOS), au sujet des découvertes.

«Des études précédentes ont démontré que manger plus tôt dans la journée pouvait aider à perdre du poids et à diminuer le risque de diabète et de maladies cardiaques. Ce que démontre cette nouvelle étude, c'est que notre horloge biologique n'affecte pas seulement notre métabolisme mais aussi ce que nous choisissons de manger», a-t-elle poursuivi.

Plus de choix sains pour les lèves tôt

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont analysé les informations de près de 2000 personnes choisies au hasard, afin de déterminer si leur rythme circadien, ou le rythme de leur horloge biologique (chronotype), affectait ce qu'elles mangeaient et à quelle heure.

Des différences à la fois dans l'énergie et les macronutriments entre les deux chronotypes étaient évidentes: les personnes du matin faisaient plus de choix sains au cours de la journée.

Les lève-tard mangeaient moins de protéines en général et plus de saccharose, de matières grasses et d'acides gras saturés. Les week-ends, les différences entre les personnes du matin et du soir étaient encore plus prononcées.

Les personnes du soir dormaient également moins et étaient physiquement moins actives en règle général. Pour les personnes cherchant à perdre du poids, cette nouvelle recherche pourrait aussi être intéressante pour les aider à comprendre leurs choix alimentaires au long de la journée.

«Les cliniciens peuvent aider les gens en les dirigeant vers des options plus saines - et suggérer l'heure optimale pour manger ces aliments - en fonction de ce que nous savons sur nos horloges biologiques», a précisé le Dr Peterson. L'intégralité de l'étude a été publiée dans le journal Obesity.