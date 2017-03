6 idées reçues sur l'alimentation qui sont fausses

02-03-2017 | 04h00

Venant tempérer les tendances récentes nous encourageant par exemple à manger des œufs au petit-déjeuner, une nouvelle étude publiée lundi s'est fixé comme objectif de passer au crible certaines des dernières modes alimentaires afin d'en finir avec la confusion régnant autour des meilleures façons de réduire le risque de maladie cardiaque.

Menée par Andrew Freeman, médecin et directeur de la prévention et du bien-être cardiovasculaire au service de cardiologie de l'hôpital National Jewish Health de Denver (Colorado), cette méta-étude consistait à examiner 25 études préalables afin d'en dégager les grandes lignes concernant plusieurs tendances nutritionnelles récentes.

«Il y a beaucoup de désinformation dans le domaine de la nutrition, notamment au sujet des gélules antioxydantes, du "juicing" ou des régimes sans gluten», explique Andrew Freeman. «Il existe toutefois un certain nombre d'habitudes diététiques qui ont clairement démontré leur efficacité dans la réduction des risques de nombreuses maladies chroniques, notamment la maladie coronarienne.»

Les résultats de l'étude tordent le cou à certaines des modes récentes en matière d'alimentation, mais témoignent également du «consensus de plus en plus large selon lequel un régime basé sur les légumes verts à feuilles, les céréales complètes, les légumineuses et les fruits apporte les meilleures améliorations sur le plan de la santé cardiaque».

Voici, selon l'étude, ce qui est idée reçue à combattre, ou au contraire recommandation à suivre :

Les oeufs

Contrairement aux recommandations actuelles, l'étude conseille de limiter la quantité d'oeufs dans l'alimentation, et de tout autre aliment riche en cholestérol.

Les huiles végétales

L'huile de noix de coco et l'huile de palme, riches en acides gras saturés qui augmentent la cholestérolémie, doivent être limitées, voire complètement abandonnées, car trop peu d'études conseillent une consommation régulière. En revanche, l'huile d'olive vierge extra est la meilleure pour le coeur, selon l'étude, mais attention à sa teneur en calories.

Les baies et fruits rouges

Trois fois par semaine, ils apportent assez d'antioxydants et sont préférables aux compléments alimentaires. Les fruits et légumes sont la meilleure source d'antioxydants pour réduire le risque de maladie cardiaque ; à l'inverse, les données sont insuffisantes pour conclure que les antixoydants pris sous forme de compléments alimentaires améliorent la santé cardiaque.

Les noix et autres fruits à coque

30 g par jour permettent également d'améliorer la santé du coeur. Mais la taille des portions est importante, car les noix, amandes et autres fruits à coque sont très caloriques.

Le «juicing»

Attention avec cette mode récente. Les jus de fruits et de légumes utilisés dans le «juicing» sont sans pulpe et donc plus caloriques. Il est préférable de consommer des fruits et légumes entiers. Mais si l'on désire vraiment boire leur jus, il faut éviter d'y ajouter du miel, très sucré et très calorique.

Le gluten

Si l'on ne souffre ni de maladie coeliaque ni d'une véritable allergie au gluten, il n'y a pas de raison de s'en passer: la plupart des affirmations selon lesquelles un régime sans gluten est meilleur pour la santé ne sont en effet pas basées sur des faits scientifiques.

Les résultats de l'étude sont publiés sur le site du Journal of the American College of Cardiology.