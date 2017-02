Une pinte de bière, c'est déjà trop

25-02-2017 | 15h58

Il suffirait d'une pinte de bière par jour pour endommager les artères. De plus en plus d'études analysent la quantité d'alcool tolérable par l'homme sans qu'elle représente un danger pour la santé, et d'année en année, le taux réduit progressivement.

Aujourd'hui, au Royaume-Uni, on considère qu'un individu peut s'autoriser 14 portions d'alcool par semaine, soit, l'équivalent de 6 pintes de bière.

Une nouvelle étude vient cependant de montrer que même une petite portion d'alcool quotidienne peut s'avérer néfaste. Une équipe de l'University College London s'est penchée sur le cas de 4 000 individus, de 30 à 60 ans, sur une période de 25 ans. Ils ont mesuré leur pulsation artérielle en la comparant avec leur consommation d'alcool, et visiblement, plus ils buvaient, plus leurs artères étaient bouchées.

«Une certaine quantité d'alcool pourrait activer certains enzymes qui provoqueraient une accumulation de collagène, qui pourrait, à son tour, boucher les artères, a déclaré le docteur Darragh O'Neill, directeur de l'étude. En se basant sur nos résultats, nous voulons faire appel à plus de sujets - puisque notre première étude s'est basée sur un groupe majoritairement masculin - pour déterminer quels autres problèmes cardiovasculaires l'abus d'alcool pourrait aussi entraîner.»

Les résultats de l'étude ont été publiés par la revue American Heart Association, et les conclusions préalables précisent que ces résultats différent entre des sujets masculins et des sujets féminins, minoritaires lors de cette étude.