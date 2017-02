Diabète: jeûner pourrait guérir les malades

24-02-2017 | 13h06

Un régime alimentaire proche du jeûne permettrait d'inverser la progression des diabètes de type 1 et 2 en restaurant les cellules productrices d'insuline, selon une étude publiée dans Cell.

En faisant suivre un régime proche du jeûne à des souris diabétiques 4 jours par semaine, des chercheurs américains ont constaté une régénération des cellules du pancréas chez les rongeurs, l'organe responsable de la production d'insuline, fonction défaillante chez les malades, selon une étude publiée dans Cell.

«En activant la régénération de cellules pancréatiques, nous avons pu sauver des souris atteintes de diabète de type 1 et type 2 à des stades très avancés, explique le docteur Longo, gérontologue et directeur de l'Institut de longévité à l'université de Californie du Sud (USC). Nous avons aussi réactivé la production d'insuline dans des cellules pancréatiques humaines de patients de diabète de type 1.»

Cette forme de la maladie représente 5 à 10 % de tous les cas de diabète. Longtemps asymptomatique, elle se manifeste durant l'enfance ou l'adolescence lorsque 80 à 90 % des cellules du pancréas productrices d'insuline (cellules β) sont déjà détruites, à cause d'une réaction auto-immune.

D'après les résultats, les souris ont réduit leur résistance à l'insuline, stabilisé leur taux de glucose dans le sang et retrouvé une production d'insuline normale, grâce au rôle d'une protéine (Ngn3), produisant des cellules bêta productrices d'insuline nouvelles et saines.

Les chercheurs concluent que chez l'homme ce régime intermittent pourrait avoir les mêmes effets et soulager les symptômes.

Ce régime est pauvre en calories, sucres et protéines, mais riche en bonnes graisses végétales. Il se présente sous forme de soupes de légumes, de barres d'énergie, de thé et de compléments en vitamines correspondant à la consommation, selon les repas, de 770 à 1100 calories par jour comparativement à une consommation normale de 2500 calories pour un homme et de 2000 calories pour une femme.

Précédemment, des études ont montré que le jeûne pouvait réduire les risques de cancer et augmenter l'efficacité de la chimiothérapie, de maladie cardiaque et d'autres maladies liées à l'âge chez des patients qui ont jeûné 5 jours par mois ainsi que les symptômes de la sclérose en plaques.

Avec 30 millions d'Américains diabétiques, la maladie fait partie des trois pathologies qui font le plus de victimes avec le cancer et les maladies cardiaques. Le diabète adulte compte pour 12 % de toutes les causes de décès aux États-Unis.

En France, en 2013, plus de 3 millions de personnes diabétiques prenaient un traitement médicamenteux pour un diabète, soit 4,7 % de la population. À cela, s'ajoutent les personnes diabétiques qui s'ignorent, environ 700 000 personnes selon l'Invs (institut national de veille sanitaire).

On parle désormais d'épidémie vu l'évolution des chiffres au niveau mondial : l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) prévoit 622 millions de diabétiques dans le monde d'ici 2040. Surpoids, obésité, manque d'activité physique sont les principaux facteurs engendrant la maladie.

Ces travaux ont été publiés dans la revue Cell.