Deux études confirment les avantages des céréales complètes

Deux nouvelles études de l'université Tufts (États-Unis) publiées cette semaine en ont dévoilé un peu plus sur les bénéfices pour la santé des céréales complètes.

Toutes deux parues dans l'American Journal of Clinical Nutrition, ces études étaient consécutives à un essai randomisé contrôlé de huit semaines pendant lequel, au cours des deux premières semaines, 81 hommes et femmes étaient soumis à un régime occidental riche en céréales raffinées et conçu pour maintenir leur poids à l'équilibre.

Au cours des six semaines suivantes, 40 participants ont continué à suivre ce régime, tandis que les 41 autres passaient à un régime riche en céréales complètes.

Les deux régimes étaient similaires en termes de calories, de graisse et de quantité de fruits et légumes ainsi que de protéines.

La première étude s'est penchée sur l'effet des céréales complètes sur le microbiote intestinal par rapport aux céréales raffinées.

Pour mesurer leur effet sur le microbiote intestinal, la composition bactérienne et la concentration en acides gras à chaîne courte étaient mesurées dans les selles des participants au protocole. Ces deux éléments jouent un rôle crucial pour le bon fonctionnement du système immunitaire et la lutte contre l'inflammation.

Même si les améliorations étaient modestes, les résultats montrent que les personnes consommant des céréales complètes ont vu, dans leur microbiote, augmenter la quantité de lachnospires, les bactéries qui produisent les acides gras à chaîne courte, et diminuer celle des entérobactéries responsables de l'inflammation.

Une perte de 100 calories

Dans la deuxième étude, les chercheurs ont étudié l'effet du remplacement des céréales raffinées par les céréales complètes sur la gestion du poids.

Même si les sensations de faim et de satiété rapportées par les participants ne montraient pas de différences statistiques entre le groupe consommant des céréales complètes et celui affecté aux céréales raffinées, les résultats montrent que les membres du groupe suivant le régime riche en céréales complètes, qui satisfaisait les recommandations officielles concernant la quantité de fibres à consommer, avaient perdu presque 100 calories par jour par rapport aux participants au régime riche en céréales raffinées, contenant moins de fibres. Cela équivaut à une marche rapide de 30 minutes ou à un petit cookie.

Les chercheurs pensent que ces résultats sont dus à une augmentation du métabolisme basal (la consommation d'énergie minimale du corps au repos, nécessaire au fonctionnement de ses organes et du cerveau) et à une plus grande évacuation de calories par les selles. Cette perte supplémentaire d'énergie fécale n'est pas due à l'excès de fibres mais à l'effet de ces fibres sur la digestibilité des autres aliments.

Les céréales complètes contiennent l'enveloppe du grain, riche en nutriments (farine complète, riz complet, pâtes «intégrales», etc.) tandis que les céréales raffinées ou «blanches» (farine raffinée, pain blanc, riz blanc, etc.) sont transformées pour être débarrassées de leur enveloppe.