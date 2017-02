Le sans gluten, un régime alimentaire qui n'est pas sans risques

16-02-2017 | 04h00

La mode est au sans gluten, c'est indéniable. Aux États-Unis, un quart de la population estime déjà avoir consommé des aliments sans gluten, ce qui correspond à une hausse de 67 % en deux ans. Mais ce type de régime n'est peut être pas aussi sain qu'on ne le croit.

Les chercheurs ont découvert que ceux qui consomment des produits sans gluten (gluten free) sont exposés à des niveaux élevés de deux métaux nocifs pour la santé. En analysant les urines de participants, ils ont constaté un fort taux d'arsenic, un élément cancérigène ; et du mercure, un autre élément chimique dangereux pour la santé lorsqu'il est présent à fortes doses.

Ils existent de nombreuses versions sans gluten de céréales (pates, pain...). Pour remplacer le blé, les industriels utilisent le plus souvent de la farine de riz. Mais le riz est connu pour contenir jusqu'à dix fois plus d'arsenic que d'autres aliments.

Des traces de mercure 70 % plus élevées

Des chercheurs de l'Université de l'Illinois à Chicago ont évalué l'urine de 73 participants. Ces derniers avaient entre 6 et 80 ans et tous avaient déclaré avoir mangé de la nourriture sans gluten sur une période de cinq ans.

Les niveaux de métaux toxiques étaient près de deux fois plus élevés, selon l'étude publiée dans la revue Epidemiology.

Les résultats ont montré que plus une personne avait consommé du sans gluten, plus elle avait des concentrations élevées d'arsenic dans son urine. Les traces de mercure étaient 70 % plus élevées qu'une personne qui ne suit pas de régime sans gluten.

L'auteur de l'étude, le docteur Maria Argos, a déclaré: «Ces résultats indiquent qu'il pourrait y avoir des conséquences imprévues pour ceux qui suivent un régime sans gluten». Cependant, elle a ajouté que d'autres recherches sont encore nécessaires pour déterminer les conséquences à long terme sur la santé de la présence de ces deux métaux dans notre corps.