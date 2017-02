Grossesse: La réglisse dangereuse pour votre bébé

08-02-2017 | 09h42

Une nouvelle étude finlandaise confirme que les femmes devraient éviter de consommer de trop grandes quantités de réglisse durant la grossesse. Cependant, le seuil acceptable est toujours indéterminé.

Cette étude, menée par des chercheurs de l'université d'Helsinki, de l'Institut national finlandais de la santé et du bien-être, et de l'hôpital Uusimaa, consistait à suivre 378 enfants âgés d'autour de 13 ans dont les mères avaient consommé soit «beaucoup» (plus de 500 mg/semaine de glycyrrhizine, le principe actif de la réglisse) soit «peu voire pas» (moins de 249 mg/semaine) de réglisse durant leur grossesse.

500 mg de glycyrrhizine correspond en moyenne à 250 g de réglisse.

La glycyrrhizine était déjà connue pour être une cause d'hypertension et de grossesses raccourcies, mais aucune étude préalable n'avait démontré qu'elle avait des effets à long terme sur le fœtus, jusqu'à celle-ci.

Pour étudier ces effets à long terme, les enfants participant à l'étude ont passé des tests complets de raisonnement cognitif, conduits par un psychologue.

Les chercheurs ont ainsi découvert que les enfants ayant été exposés à de grandes quantités de réglisse dans l'utérus avaient obtenu de moins bons résultats lors de ces tests: environ 7 points de QI en moins par rapport aux enfants ayant très peu, voire pas, consommé de réglisse.

Aucun danger avec quelques bonbons de temps en temps

En outre, les enfants exposés à une grande quantité de réglisse ont eu de moins bons résultats lors des tâches mesurant les capacités mémorielles.

Leurs parents ont également rapporté que ces enfants avaient davantage de problèmes liés au trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, et que, chez les filles, la puberté démarrait plus tôt et était plus marquée.

En Finlande, l'Institut national de la santé et du bien-être place la réglisse dans les produits «non recommandés» pour les femmes enceintes, mais affirme qu'une consommation occasionnelle de petites quantités, comme dans une glace ou quelques bonbons, ne pose aucun danger.

Les chercheurs conseillent à présent d'informer davantage les femmes enceintes et celles qui prévoient d'enfanter des potentiels effets néfastes sur leur futur enfant des produits contenant de la glycyrrhizine (en particulier la réglisse).

Les résultats de l'étude sont disponibles en ligne sur le site de la revue American Journal of Epidemiology.