Les aliments à privilégier (et ceux à éviter) pour bien dormir

03-02-2017 | 14h58

Les insomnies et les mauvaises nuits de sommeil affectent beaucoup de monde. Pour certaines personnes dormir pendant 8 heures n'est pas si simple. Un sondage de Simba Sleep a révélé que l'adulte moyen ne dort qu'environ 6 h30 de sommeil par nuit et manque du coup plus de six heures de sommeil par semaine.



Sammy Margo, auteur du livre Le guide du bon sommeil (The Good Sleep Guide), a révélé cinq aliments à favoriser au souper pour dormir plus facilement.

1. Les bananes

Riches en magnésium, les bananes sont de véritables relaxants musculaires.

2. Les amandes

Les amandes contiennent du tryptophane et du magnésium, qui aident à reposer naturellement le muscle et la fonction nerveuse tout en stabilisant le rythme cardiaque. Beaucoup de personnes dorment mal à cause d'un niveau de stress élevé.

3. La dinde

Cela peut paraître surprenant, mais manger de la dinde peut vous aider à mieux dormir. En effet la dinde est remplie de tryptophane, favorisant le sommeil.

4. Le miel

Encore et toujours le miel. Connu pour ses nombreuses vertus anti-infectieuses, le miel se révèle encore être un allié de taille quand il s'agit de sommeil.

Une cuillère à café de miel contient du glucose, qui indique à votre cerveau de produire moins d'orexines, le produit chimique qui stimule l'appétit et l'état d'éveil.

5. L'avoine

L'avoine déclenche la production d'insuline et augmentent la glycémie naturellement. Il est également riche en mélatonine, une substance surnomée l'hormone du sommei.

Les aliments à éviter

Vous êtes difficile et n'aimez pas les aliments proposés ci-dessus? Alors évitez au moins les aliments qui suivent, leur absence dans votre estomac devrait vous aider à trouver le sommeil plus facilement.

1. L'alcool

Boire de l'alcool peut vous empêcher d'accéder au sommeil profond, celui qui est réparateur. C'est pourquoi vous vous sentez groggy le lendemain après avoir bu de l'alcool, même si vous avez pris la précaution de ne pas vous coucher trop tard.

2. Le fromage

3. Le café

4. Les aliments gras

Les fromages à pâte dure et les viandes grasses contiennent des niveaux élevés d'acide aminé tyramine, ce qui libère dans le cerveau un produit chimique qui nous fait sentir alerte et donc, nous maintient éveiller.Évident, pourtant certaines personnes continuent d'en boire une tasse à la fin du souper. La caféine stimule notre cerveau et retarde du coup le sommeil. Consommée à forte dose, la caféine peut même perturber les différentes phases du sommeil.

Au revoir la restauration rapide, les burgers, les pizzas, les glaces, le saucisson... Pour les digérer votre estomac doit produire de l'acide ce qui n'aide pas à s'endormir. S'ils sont trop consommés, les aliments gras peuvent même vous causer des brûlures d'estomac.

5. La nourriture épicée

Elle peut provoquer des indigestions et augmenter votre température corporelle. Pas idéal avant de se coucher.