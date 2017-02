Le vin rouge peut être votre allié pour faire du sport

03-02-2017 | 10h17

L'étude a été réalisée sur deux groupes de rats dont un à qui on administrait du Resvératrol, un polyphénol présent dans le vin rouge. Chaque groupe était soumis à des exercices sportifs réguliers et on a pu observer chez le groupe qui a reçu du Resvératrol une amélioration d'environ 20 % de ses performances physiques.

C'est donc cette substance qui fait la différence mais on peut la retrouver ailleurs, comme les cacahuètes ou les mûres. Par ailleurs, il faut en absorber une quantité assez importante avant qu'elle soit vraiment efficace, ce qui est plutôt déconseillé si vous comptez sur le vin pour la consommer. Enfin, ces résultats proviennent d'une étude réalisée sur des rats, il reste à voir s'ils seront les mêmes sur l'homme.