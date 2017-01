Sauter le souper pour perdre du poids?

11-01-2017 | 10h39

Souper léger voire sauter ce repas pourrait faciliter la perte de poids, indique une étude américaine présentée à la conférence annuelle sur la recherche et l'obésité à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis.

Près de 2000 chercheurs américains et étrangers se réunissent dans la ville de la Lousiane chaque année pour partager des recherches, traitements et campagnes de prévention consacrés à l'épidémie mondiale d'obésité.

Parmi les 300 travaux présentés cette année lors de ce congrès, organisé par The Obesity Society (une association de scientifiques américains), une étude américaine de l'université d'Alabama à Birmingham suggère de décaler les horaires des repas pour optimiser la combustion des graisses.

À la différence d'un régime, la méthode consiste à alterner une phase de jeûne de 18 heures avec une phase d'alimentation normale de 6 heures. Concrètement, on saute le souper et on prend un repas le matin et le midi avant 14 heures.

«Nous avons constaté que manger entre 8 h et 14 h puis jeuner pendant 18 heures permettait de garder des niveaux d'appétit équilibrés pendant toute la journée, comparé aux repas pris entre 8h et 20h», souligne Courtney Peterson, professeur en nutrition à l'université d'Alabama à Birmingham (UBI).

D'après les résultats constatés au bout de 4 jours, les changements de rythme n'ont pas joué sur les calories brûlées, mais sur les variations de l'appétit et l'augmentation des graisses brulées pendant la nuit.

De précédentes études menées sur des rongeurs soumis à cette approche de perte de poids ont montré une réduction de graisse et une diminution des risques de maladies chroniques.

Il faudrait des études plus larges pour étudier l'impact global sur la santé, mais les chercheurs avancent l'hypothèse qu'aligner les repas avec l'horloge interne du corps pourrait positivement influencer la santé. Autrement dit, manger plus tôt dans la journée aurait des chances de stimuler le métabolisme.

De manière générale, les nutritionnistes conseillent pour perdre du poids de sauter le souper et non le petit déjeuner, car plus on prend un repas tôt dans la journée plus on a le temps d'éliminer les calories absorbées avant de se coucher.