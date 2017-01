4 légumes (et fruits) meilleurs à manger cuits que crus

09-01-2017 | 16h18

Cru ou cuit, et vous, comment préférez-vous vos légumes? Ce n'est un secret pour personne: le mode de préparation des aliments a un impact important sur les bénéfices nutritionnels des aliments. Ainsi, il est courant d'entendre dire que les fruits et légumes sont meilleurs consommés crus que cuits.

L'absence de cuisson permet en effet de préserver les vitamines, minéraux et autres éléments précieux qu'ils contiennent. Néanmoins, cette règle n'est pas valable pour tous. Certains fruits et légumes sont davantage bénéfiques pour l'organisme consommés cuits que crus.

La tomate, un pouvoir antioxydant plus actif après la cuisson

C'est notamment le cas de la tomate. Néanmoins, on retrouve plus souvent la tomate crue en salade que cuite. À tort, selon les experts de la nutrition.

Peu calorique, la tomate est riche en vitamines et contient une substance appelée lycopène. Ce pigment est responsable de la couleur rouge du fruit mais il présente aussi de nombreux bienfaits notamment antioxydants lorsque la tomate est consommée. Sauf que crue ou cuite, les deux ne se valent pas. En effet, la concentration en lycopène est bien plus élevée dans la tomate cuite.

Les carottes, du bête-carotène plus disponible

La carotte est un autre légume vedette de nos assiettes mais là encore, on la retrouve très souvent crue (et râpée). Pourtant, la consommer cuite est une bien meilleure idée selon les nutritionnistes. De même que la tomate, c'est à cause d'un pigment présent dans l'aliment: le bêta-carotène.

Dans l'organisme, ce composé est transformé en vitamine A, une vitamine importante pour la vision, la peau, les muqueuses, les os mais aussi le système immunitaire entre autres. Elle possède également un important effet antioxydant. Or, le bêta-carotène contenu dans la carotte est beaucoup plus disponible lorsqu'elle est cuite que crue.

Le brocoli et les choux, des glucosinolates en moindre quantité

Les légumes crucifères comprennent une grande variété allant du brocoli au chou-fleur en passant par le navet et la roquette. Même s'ils constituent la hantise de certains, ce sont des aliments particulièrement intéressants: riches en minéraux, vitamines et fibres, mais peu caloriques.

Ils contiennent également des composés appelés glucosinolates reconnus pour leurs propriétés anti-bactériennes et anti-carcinogènes. Du moins à faibles doses, car en trop grandes quantités, les glucosinolates peuvent provoquer un hypofonctionnement de la glande thyroïde. C'est pourquoi il est conseillé de consommer les légumes crucifères cuits, ce qui permet de réduire l'effet des glucosinolates. Cela les rend également plus digestibles.

Les épinards et autres légumes verts à feuilles

Comme tous les légumes verts, les épinards sont des aliments très intéressants à la fois peu caloriques et riches en minéraux et vitamines. Le problème est qu'ils contiennent aussi un autre composé appelé acide oxalique qui perturbe l'assimilation de certains éléments comme le fer, le magnésium ou le calcium.

Faire cuire les légumes verts à feuilles à la vapeur permet de réduire la concentration d'acide oxalique et donc de mieux profiter de ses bienfaits. Parmi les aliments meilleurs cuits que crus, on peut également mentionner les champignons.